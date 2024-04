Bruselas plantea objeciones a la fusión de Iberia y Air Europa

La Comisión Europea (CE) dio a conocer este viernes al grupo IAG, al que pertenece Iberia, sus objeciones sobre la pretendida adquisición de Air Europa, tras llevar a cabo una investigación en profundidad, al considerar que los pasajeros podrían tener que hacer frente a un aumento de precios y/o a una disminución de la calidad de los servicios.La CE informó a IAG de su opinión preliminar de la adquisición que, a su juicio, puede “restringir la competencia en el mercado de servicios de transporte aéreo de pasajeros, en especial en las rutas dentro de España, con destino a España y procedentes de España”, indicó en un comunicado.IAG y Europa operan una extensa red de rutas nacionales en España, rutas de corta distancia en el Espacio Económico Europeo y en países vecinos y rutas de larga distancia, en particular hacia y desde Norteamérica y Suramérica.En enero pasado, la Comisión abrió una investigación en profundidad para evaluar si la adquisición de Air Europa por el grupo IAG podría reducir la competencia en la provisión de servicios de transporte aéreo de pasajeros.Como resultado de las pesquisas, la CE considera que la operación podría reducir la competencia en cierto número de rutas nacionales en España, especialmente en las rutas en las que los trenes de alta velocidad no ofrecen una alternativa, y en las rutas entre la península y las Islas Baleares y las Islas Canarias.En estas rutas IAG y Air Europa compiten directamente, observó la CE, mientras que en algunas de ellas no habrá competencia directa tras la transacción.En otras rutas, según la CE, la competencia parece limitada y procede principalmente de compañías aéreas regionales españolas y de compañías de bajo coste, como Ryanair.Otra conclusión de la Comisión es que la transacción podría reducir la competencia en cierto número de rutas de corta distancia que conectan España con países de Europa y Oriente Medio.En estas rutas, IAG y Air Europa compiten o competirán cara a cara en un futuro previsible, subrayó.Añadió que en ellas la competencia parece limitada y procede principalmente de compañías de bajo coste, como Ryanair, que en muchos casos operan desde aeropuertos más remotos, o de la compañía tradicional del país de destino.Por último, la CE indicó que la operación podría coartar la competencia en rutas de larga distancia que conectan, en particular, España con Norteamérica y Suramércica.En estas rutas, IAG y sus empresas en participación compiten o competirán directamente con Air Europa, señaló, y agregó que en algunas de estas rutas no habrá competencia directa tras la operación.En otras rutas, la competencia de otras compañías aéreas parece limitada y ambas partes tienen cuotas de mercado relativamente altas.Un pliego de cargos es un paso formal en una investigación, en el que la CE informa por escrito a las empresas afectadas de las objeciones planteadas contra ellas y cuyo envío no prejuzga el resultado.La CE recordó que IAG tiene ahora la oportunidad de responder a las objeciones, consultar el expediente de la Comisión y solicitar una audiencia oral.También tiene la posibilidad de presentar soluciones para resolver los problemas preliminares de competencia detectados por la Comisión hasta la fecha límite para ello, que actualmente es el 10 de junio de 2024.Fuentes de Iberia confirmaron la recepción del documento, que consideraron habitual en los procesos de competencia para operaciones complejas, y agregaron que, como esperaban, la Comisión ha percibido que la transacción puede suponer efectos adversos en varias rutas por la reducción del número de aerolíneas que operarían en ellas.En todo caso, consideraron que la competencia estará garantizada porque IAG y Air Europa siempre se enfrentarán a otros operadores fuertes, ya sean otras aerolíneas, trenes de alta velocidad o ambos.Aseguraron que la propuesta de soluciones de Iberia es sólida y recordaron que, como ya avanzó su presidente ejecutivo, Marco Sansavini, implica la cesión a otros competidores del 40 % de los vuelos que operó Air Europa en 2023, con el compromiso de que ninguna ruta quede operada exclusivamente por Iberia y Air Europa.En opinión de Iberia, solo una “competencia sana” entre los ‘hubs’ (centros de distribución del tráfico aéreo) del sur y el norte de Europa -París, Ámsterdam y Fráncfort- permitirán competir de igual a igual con Norteamérica, Asia y los países del golfo Pérsico.IAG quiere comprar el 80 % del capital de Air Europa que todavía no controla por 400 millones de euros a través de una operación que fue notificada oficialmente a las autoridades europeas el pasado 11 de diciembre.Se trata del segundo intento para obtener luz verde de la Comisión después del abandono de un primer acuerdo en 2021.