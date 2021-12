Renovaciones que saben a regalo de Navidad

Magnífico regalo de Navidad el que el Betis le ha hecho a los béticos. Doble regalo, mejor dicho, pues la renovación de Manuel Pellegrini contó con el aperitivo de la de Sergio Canales. Sólo falta que el trío de ases se complete con la de Nabil Fekir. De esa forma los tres puntos donde apoyar el crecimiento del Betis sería un hecho y la gobernanza actual se ganaría un crédito que se le iba negando sin sentido alguno.

La sombra de una llamada de la selección chilena revoloteaba sobre la continuidad de Manuel en el puente de mando bético, pero la nueva situación institucional del país andino no parece que le atraiga hasta el punto de dejar su tarea en Heliópolis. Y es una grandísima noticia para cuantos siguen la fe verde, blanca y verde, ya que con él se ha encontrado esa aguja de marear que tanto ha ido buscándose en esa casa a través de unos tiempos tan ricos en convulsiones.

Y llegado a este punto quiero poner el acento en los discursos del técnico, siempre sin una palabra más alta que otra y anteponiendo el bien del equipo a batallitas más o menos coyunturales. Yme gustó su protesta ante la situación que vive Fekir un domingo sí y al otro también dentro de la cancha. Me gustó cuando lo dijo y aún más me identifiqué con ellas cuando vi lo mal que le habían sentado a algunos que, precisamente, no siguen la fe verde, blanca y verde.

Incluso se ha malinterpretado torticeramente la denuncia al rebatir con que todos los buenos futbolistas reciben patadas dictadas desde la teórica en la pizarra. Pero es que Pellegrini no ha clamado contra el trato que Fekir recibe de los contrarios, sino del que le dispensan los árbitros. Es lógico que el equipo rival intente cortocircuitar al Betis anulando a Fekir como sea, pero ese como sea ha de ser dentro del reglamento, lo que vigilarlo entra en la obligación del árbitro.