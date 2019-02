Ricardo Oliveira: "El Betis fue el que me hizo grande"

En los últimos días ha vuelto el nombre de Ricardo Oliveira a la actualidad del Betis, debido a su ayuda en el fichaje de Emerson por el club verdiblanco. El delantero brasileño ha atendido a los medios oficiales del club, en los que ha recordado su etapa en el Betis como una de las mejores de su carrera, a la vez que ha ensalzado la figura de Lorenzo Serra Ferrer, el entrenador que más rendimiento le sacó en el fútbol europeo y con quien mantiene una excelente relación.

"Si tengo la oportunidad de volver al Betis, por el tiempo que sea, bienvenido sea. Sé que es muy difícil, que la gente mira mucho la edad, pero por qué no. Es el club de Europa de mi corazón, nunca lo he negado, a pesar de estar muy agradecido a Valencia por darme la oportunidad de ir a Europa. El Betis fue el que me hizo grande, el que de verdad apostó por mí. Algo bueno estaré haciendo para estar así con 38 años. Sigo disfrutando en el campo. Me dicen que puedo ir a la selección brasileña. Lo único que puedo decir es gracias a los aficionados que desde España me siguen dando ánimos. En las redes sociales hay muchos béticos dándome ánimos. Mi corazón es verdiblanco. El futuro pertenece a Dios. Es muy difícil, pero me encantaría jubilarme en el Betis. Sería algo extraordinario. Soy un bético más desde Brasil. El fútbol me hizo un hombre, me enseñó muchas cosas. Conocí culturas. Le he podido dar cosas a mi familia pobre. Cuando lo deje, voy a contribuir mucho al fútbol. Tengo contrato hasta 2020, cuando tenga 40 años", ha comentado el delantero brasileño, que también se ha referido a la Copa del Rey, el torneo que él pudo ganar con el equipo verdiblanco: "Yo estoy seguro de que todos están deseando levantar otra vez la Copa del Rey. Ojalá que consigan llegar este ansiado objetivo de llegar a la final, que es posible, y que pueda llegar otro trofeo".

El nombre del Betis para Oliveira va ligado al de Lorenzo Serra Ferrer: "Lo que hizo conmigo fue cosa de padre. Me apadrinó, me abrazó, me corrigió, me dio confianza y me dijo que disfrutara del fútbol. Me dijo que confiaba en mí y que le podía aportar lo que necesitaba. Y así fue. Me enseñó muchas cosas en el Betis. Consiguió transformarme en un jugador letal. Él me dijo que iba a ser el jugador que iba a definir los partidos para el Betis. Exigió lo máximo de mí. Y yo pude sacar lo máximo. Fue una temporada increíble. Le tengo mucho cariño a don Lorenzo. Con él y con la camiseta del Betis me hice un gran jugador en Europa. Yo sigo en Brasil como un bético más. Espero que consigan el objetivo. Le debo muchísimo a don Lorenzo y al Betis. Estoy disfrutando viendo cómo el Betis ha vuelto fuerte. Tiene a grandes jugadores, está en la Europa League y a un paso de la final de la Copa del Rey".

Además, el delantero ha recordado sus mejores goles en el equipo verdiblanco. "El de Mónaco fue un partido muy importante para nosotros, porque fue el que nos dio el pase para la Champions League. El segundo fue de mucha potencia, encarando a varios rivales. Pero también me gusta mucho el de Barcelona. Le gané a Puyol y le marqué a Valdés. Los recuerdos son los mejores. El gol al Sevilla fue con la zurda en nuestro campo. El estadio era un volcán en erupción. Recuerdo cómo celebré ese gol con la afición, Assunçao, Joaquín, Edu… Teníamos un equipazo. Podíamos decidir un partido. Joaquín, con la finta y el sprint. Edu, con la calidad que tenía con el pie. Y Assunçao, que a balón parado era muy bueno. ¿Volver a Sevilla? No sabes las ganas que tengo de ir a Sevilla para conocer el estadio terminado. Lo lindo que están haciendo todos los aficionados. Cuando estoy sentando en el sofá viendo el partido del Betis se me ponen los vellos de punta. La pasión de esa afición es única. Se lo dije a Emerson. Estoy deseando volver. No sé cuándo. El calendario en Brasil está muy apretado, pero estoy deseando ir al Villamarín y sentir otra vez la pasión de esta afición y disfrutar del Betis", ha finalizado.