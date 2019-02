Ricardo Oliveira, la llave del Betis para Emerson

En una operación compleja, con el Barcelona por medio, el Betis se hizo con los servicios de Emerson Aparecido, el joven lateral brasileño que jugará cedido hasta junio y que luego prolongará su vinculación al menos dos años más con los verdiblancos. Pero la negociación con el Atlético Mineiro y con el propio futbolista no fue sencilla, ante el interés de otros clubes europeos, y ahí Ricardo Oliveira, exdelantero del Betis, desempeñó un papel importante.

Oliveira casi ha actuado como un intermediario en la operación. El actual punta del Atlético Mineiro compartió conversaciones con su compatriota en las que le contó interioridades del club verdiblanco para terminarlo de convencer de la idoneidad de ese paso en su primer salto al fútbol europeo. Pero, al mismo tiempo, el exdelantero también intercambió mensajes con el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, con el que mantiene una excelente relación desde que coincidieran en el Betis. El balear, como suele realizar en cada fichaje, recabó información tanto personal como deportiva sobre Emerson, para confirmar los informes que se manejaban en la entidad verdiblanca.

Periodo Emerson jugará en el Betis hasta 2021, tras el acuerdo a tres bandas

"Viene conversando conmigo desde hace tiempo sobre el Betis. Es una persona excelente que me ayudó mucho cuando llegué al Atlético Mineiro. Es un ídolo del Betis, pero también para mí como jugador y persona. Me contó el gran equipo que es el Betis y también me habló de Joaquín. Aprovecho para agradecerle y mandarle desde aquí un abrazo", expresó Emerson durante su presentación como nuevo jugador verdiblanco.

"Estuve hace poco con la selección y jugué ocho partidos. Siento que estoy en forma, aunque necesito adaptarme al país y al equipo", expresó el lateral sobre un posible estreno con el Betis ante el Rennes, antes de explicar los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta verdiblanca: "Es un club grande de España y de Europa. Eso me ha incentivado mucho. Además, juega con un sistema que me gusta, que se adapta a mi perfil. Es un juego rápido y divertido".

Su llegada al Betis se produce dentro de una operación con múltiples caras. Así, el club verdiblanco lo tendrá cedido durante seis meses, antes de que el Barcelona lo incorpore oficialmente en julio con un coste de 12 millones de euros que serán abonados a medias entre el club azulgrana y el verdiblanco. Posteriormente, Emerson llegará al Betis de nuevo cedido hasta 2021, fecha en la que el Barcelona podrá comprar el pase al completo abonando a los verdiblancos su porcentaje del pase y una plusvalía de 3 millones, además de que el Betis se reservaría tanto un derecho preferencia de compra o un porcentaje de ese futuro traspaso. "Su incorporación es bastante importante dentro de este proyecto de presente y de futuro. Sus cualidades encajan en lo que pretendemos para crear una competencia en el grupo. Tiene equilibrio entre defensa y ataque. Deseamos que tenga una rápida adaptación y que pueda desarrollar lo que le hemos visto en los partidos y en los informes que manejamos", señaló Serra.

"Mi referente es Cafú, que era bueno en ataque y defensa. Tengo características parecidas con él", manifestó Emerson, que incluso se puso a disposición de Quique Setién para jugar en el lateral izquierdo: "Ya jugué en esa posición en Ponte Preta. Estoy aquí para ayudar si el míster me pone en la izquierda en algún momento voy a intentar ayudar de la mejor manera posible". De momento, el lateral ya fue citado ante el Alavés ante la falta de efectivos y ahora se marca el reto de estrenarse cuanto antes. El Betis es su presente y su futuro, gracias a Oliveira.