Pellegrini, entre las rotaciones o no tocar lo que funciona

Seis de seis puntos en el estreno liguero. Un gol en contra, con un estilo de juego bastante definido, alegre en ataque y seguro atrás. La salida de Marc Bartra, más allá de haber dejado una baja cantidad (para lo que se mueve en el mercado) por su traspaso, no ha sido un problema en lo deportivo y, al menos de momento, el eje de la defensa no se ha resentido por la marcha de uno de los centrales que acabó más en forma la pasada campaña. Sin Luiz Felipe disponible en las dos primeras jornadas, Manuel Pellegrini tiró, entre la confianza y la obligación por la lesión de Víctor Ruiz, de la pareja Pezzella-Édgar y el dúo ha respondido en el campo con solidez y seguridad. Ahora el técnico puede contar ya con el internacional italiano y llega el momento de saber si apuesta ya por su política de rotaciones o da continuidad a una defensa que ha iniciado el campeonato aportando firmeza atrás.

No sufrió el conjunto verdiblanco ante un Elche que se quedó pronto en inferioridad numérica (tampoco lo hizo antes de la expulsión), mientras que ante el Mallorca, tras una primera parte sin complicaciones, supo sufrir en la reanudación. Pezzella y Édgar se entienden bien, aportan seguridad en el juego aéreo y se están mostrando rápidos en el corte. Además, a la hora de sacar el balón jugado desde atrás la idea es clara: sin complicaciones.

El canterano ya fue uno de los jugadores más utilizado en pretemporada. Tras perder su sitio al final del curso pasado de manera paralela a la recuperación de Bartra, en este inicio liguero vuelve a contar con la confianza del entrenador. En Son Moix Muriqui le cogió bien la espalda, pero también hay que dar su cuota de mérito al delantero y al pase de Kang In Lee y no mirar tanto al bético. Pellegrini se ha inventado un central que sigue creciendo a medida que acumula minutos, reconvirtiéndolo desde su posición de medio centro como está haciendo con Aitor Ruibal, al que ve más "como lateral derecho". Pezzella, por su parte, manda en la zaga con determinación. Es el futbolista de referencia y seguramente hace mejor a Édgar de lo que es.

En los amistosos de preparación Pellegrini combinó a todas sus parejas posibles en el centro de la defensa, mientras las lesiones se lo permitieron. Pero Pezzella, Édgar y Luiz Felipe fueron los que más jugaron. Ahora el central italo-brasileño vuelve a estar disponible para el técnico chileno. Uno de los fichajes de este verano que llega de ser titular indiscutible en la Lazio y tras perderse las dos primeras jornadas al no ser inscrito, en la primera, y por la sanción que arrastraba de Italia, en la segunda. Es la hora de gestionar egos, roles y momentos. En eso Pellegrini ha demostrado ser un maestro y ante el Osasuna debe apostar por la continuidad de lo que funciona o por esas rotaciones que tan buenos resultados le han dado al Betis.

Claudio Bravo, Luiz Henrique y Gaurdado podrían ser los siguientes en ser inscritos

Todo puede depender, quizá, de las famosas inscripciones y Canales, que apura los plazos para llegar a tiempo al partido -ya se entrena con normalidad con el grupo-, aunque Pellegrini puede que no lo fuerce para no dar pasos atrás. El Betis espera formalizar alguna inscripción antes del choque de este viernes (22:00). De hacerlo, quizá el entrenador pueda activar su política de rotaciones cambiando varias piezas del equipo, ya que meter sólo a Luiz Felipe podría no tener el efecto deseado si es el único que entra en el once inicial.

En ese sentido, según informó la Cadena Cope, el club verdiblanco podría inscribir a tres o cuatro jugadores antes medirse con el Osasuna. El aval presentado por el presidente, Ángel Haro, y el vicepresidente, José Miguel López Catalán, del 5% del presupuesto de la entidad lo permitiría. Pero, en principio, no da para los cinco que siguen damnificados: Claudio Bravo, Joaquín, Luiz Henrique, Guardado y Willian José (Camarasa sigue recuperándose de su lesión), por lo que el técnico tendrá que elegir. En este sentido, y dada las posiciones en el campo y los jugadores de los que dispone en plantilla, el chileno optaría por los tres primeros. Claudio Bravo para contar con un segundo portero de garantías; Luiz Henrique, porque aporta polivalencia arriba pudiendo jugar en varias posiciones además de ofrecer desborde y velocidad; y Joaquín, que tira de galones de capitán y es un revulsivo que puede entrar desde el banquillo.

Guardado y Willian José tendrían que aguardar. El mexicano, cuyo nombre suena en la Premier, tiene relevo en el centro del campo con William Carvalho, Guido Rodríguez y Paul (incluso con Canales). El puesto del delantero brasileño está cubierto, de momento, con Borja Iglesias y Loren. Ambos quedarían a expensas de alguna venta, la activación de otra palanca o de algún otro movimiento para poder ser inscritos, ya que el movimiento de los recotores béticos no da para los cinco.