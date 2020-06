El Betis de Rubi llega con numerosos alicientes a la cita de rivalidad. Al deseo de darle una alegría a los béticos se unen la necesidad tanto del equipo como del propio entrenador de reafirmarse con una victoria. Es el Día D en el calendario para Rubi, que necesita un espaldarazo para afrontar con optimismo la recta final de la Liga.

"Es un derbi histórico, difícilmente se va a repetir en estas circunstancias. El marcador de este derbi se va a recordar siempre", aseguró el técnico, que antepuso su deseo de estrenar su casillero de victorias en un derbi a la posible vinculación de un triunfo con su continuidad, aunque una cosa prácticamente llevaría a la otra. "Es un partido importantísimo, sé lo que supone para nuestra afición, para toda la gente que vive el Betis. Es suficiente motivación, independientemente del futuro, tener en el palmarés una victoria en el derbi. Nos daría muchísimo ánimo a todos", añadió el técnico, que también reconoció que el equipo debe sumar puntos desde ya: "Vamos con un déficit para pelear los puestos europeos. No podemos ir pinchando a las primeras de cambio, nos alejaría un poco más".

En el Betis todas las energías están concentradas en el derbi. Nadie quiere mirar más allá de la cita en Nervión, cuyo resultado influirá en decisiones posteriores. "Considero que sí, que puede ser otro día clave y a ver si nos sale cara. Si ganamos el derbi el subidón va a ser importante", reconoció Rubi, que también apuntó ese factor visitante que debe mejorar su equipo: "El déficit nuestro ha estado fuera de casa, lo reconozco al 100%. Es un reto que he planteado a la plantilla, no podemos acabar la Liga con una victoria fuera. El problema ha sido la eficacia arriba, nos ha costado meter goles".

Para conseguir ese paso adelante, Rubi cuenta con todo. Desde Joel Robles a Joaquín pasando por Fekir, aunque el técnico sí quiso esconder alguna carta con el capitán. "Tiene unas cualidades innatas, físicamente es un portento. Para 90 minutos lo veo difícil, pero ha trabajado normal con el grupo en estos últimos días. Tengo que ver qué es lo mejor para él y para el equipo. Está a disposición para ir de salida, pero no puedo decir más. Esperad a mañana", dijo Rubi sobre el portuense, suplente en los tres últimos derbis. "No ha tenido ni un problema durante este mes y ha ido de menos a más claramente. Estamos ilusionados con seguir viendo al gran Nabil Fekir. Me tiene muy ocupado que el equipo funcione como equipo para que jugadores como él puedan marcar las diferencias. Él va a estar bien seguro", afirmó sobre el estado físico del francés.