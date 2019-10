El debate deportivo en el Betis que entrena Rubi gira en torno a las soluciones que tiene que encontrar el técnico para hallar el equilibrio en su equipo. Y para el preparador de Vilasar de Mar la gran duda no pasa por si apostar por jugar con tres centrales, sino por el hecho de decidir el perfil de jugadores en el centro del campo: "Yo pienso y repito que vamos a jugar algún día con defensa de tres porque será interesante para salir beneficiado en unos partidos. Estoy intentando buscar soluciones sin cambiar el trabajo hecho desde el principio. Hay cosas que se están haciendo buenas, como las subidas de los laterales, como se está viendo. La gran decisión no es defensa de tres, sino poner más o menos jugadores de talento sobre el campo. Ésa es la decisión que tengo que mirar y acertar".

Además, cuestionado en rueda de prensa por si echa en falta un recambio de William Carvalho, Rubi entiende que es el momento de que otros futbolistas den el paso: "Hay otros jugadores que pueden jugar ahí. Posiblemente puedes preguntar a los equipos del tercer presupuesto para abajo y todos te dirían que dos o tres piezas cambiarían, que intentarían reforzar. O cuatro o cinco en los puestos más bajos. Eso no quita que tengamos que buscar soluciones y que tengamos gente. Y ya veremos qué pasa en el mercado de fichajes".

En este sentido, uno de los nombres propios en el Reale Arena puede ser Javi García, que volvería a actuar por delante de la defensa, aunque no es la única opción que baraja el entrenador del cuadro heliopolitano, que tampoco se muestra preocupado por lo que pueda pasar con respecto a su futuro si su equipo no obtiene buenos resultados en estos dos próximas citas: "Estoy muy fuerte, con muchas ganas de trabajar. Obviamente sabiendo no hemos empezado como me hubiera gustado. Trabajo lo que creo que puedo ayudar en el equipo. Son situaciones tan normales en el fútbol que uno ya tiene experiencia".

Por esa experiencia, Rubi dejó claro que está tranquilo pese al runrún que pueda existir entre los aficionados por la situación que atraviesa el Betis en la clasificación: "Lo perciba más o menos, no hemos arrancado como nos hubiera gustado. El runrún tiene que estar. Pero no me obsesiono. No se puede cambiar nada estando con runrún o sin él. También se me acerca mucha gente diciendo 'dale dale, que lo vamos a sacar' y te anima".

"Hay que hacer un análisis más grande de todo. No si el equipo lleva ocho o nueve puntos o podría llevar más. Nos cuesta, intentaremos conseguir que no nos cueste. No me preocupa eso en ni un minuto. Al final todo son finales, siempre. Y el entrenador siempre está expuesto", recalcaba de nuevo el técnico del conjunto heliopolitano al ser preguntado de nuevo sobre su futuro.

Por último, Rubi destacó el fútbol que está realizando la Real Sociedad, un equipo que muy de su agradado y con el que espera estar pronto cerca metido en la pelea por la zona europea: "Es un partido atractivo. Dos equipos con mucha categoría y mucha clase. Es el equipo que más me ha gustado de LaLiga. Están haciendo un fútbol muy bueno, con verticalidad, y organizado. Me gusta muchísimo. Está en ese parámetro de equipos donde tiene jugadores de mucho talento y creatividad. Y sufren en aspectos de consistencia y orden. Creo que hay otra cosa que es muy importante: el hambre. La Real se quedó en la última jornada fuera de Europa. Se ve a un equipo con ganas de pelear por eso, como lo vamos a ser nosotros en unos días, estoy convencido".