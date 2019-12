Después de un envite que tuvo dos mitades muy distintas, Rubi consideró "justo" el empate ante el Espanyol. El técnico se veía las caras con su ex equipo por primera vez desde su marcha al Betis. Y eso conllevó algunas reacciones en la grada. "El recibimiento del público me ha parecido más que correcto", dijo el catalán, que no quiso airear ningún tipo de polémica.

Admitió Rubi que sus jugadores fueron claramente superados en el primer tiempo, en el que los pericos remontaron el tanto inicial de Borja Iglesias. "Hemos tenido la fortuna de ponernos 0-1 en la primera que llegamos. Y en dos aspectos del juego en los que son muy fuertes, el balón parado y la calidad individual de Darder, le han dado la vuelta", dijo el entrenador. "Pero sobre todo porque nos han ahogado en la presión y no nos han dejado jugar", argumentó.

"En la segunda parte se ha visto un Betis más reconocible", prosiguió el de Vilasar de Mar. "Al final las últimas dos situaciones han sido muy claras, sobre todo la de Tello, que nos podría haber dado el partido". Para el técnico, la reacción de los suyos en los segundos 45 minutos fue nítida. "Creo que Lainez y Tello nos han aportado mucha velocidad y mucha chispa. Pero también es cierto que el Espanyol había corrido mucho y nosotros entonces hemos comenzado a pasarnos la pelota con un poco más de sentido, hemos tenido posesiones más largas", resaltó. "La mezcla de todo ha hecho que el equipo empezara a generar peligro".

A los ojos de Rubi, el Betis puso toda la carne en el asador para llevarse los tres puntos. "Hemos demostrado que queríamos ganar, porque el equipo lo ha dado todo para buscar ese tercer gol a pesar de que en alguna contra también te podías llevar la derrota", subrayó.

Además, el técnico mostró su pesar sobre la situación del Espanyol, al que ve visos de mejora. "Yo también sufro porque el Espanyol salga de ahí abajo. En la primera parte me ha gustado mucho. A partir de ahora no va a ser nada fácil. El binomio que tienen la afición y sus jugadores les va a dar muchos puntos".

Por último, cuestionado por el duelo de la próxima jornada frente al Atlético, Rubi sacó a colación el duelo que su equipo disputará el jueves en la Copa del Rey. "El próximo partido, para mí, es el del Antoniano", dijo. Si bien considera al del Simeone "uno de los mejores equipos de Europa".