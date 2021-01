Canales: "Fekir estaba convencido de tirar el penalti y no hay que darle más vueltas, hay plena confianza en él".

El futbolista y capitán del Betis en el derbi, Sergio Canales, explicó sus sensaciones en la cita de este pasado sábado en el programa El Transistor de Onda Cero.

El penalti lanzado por Fekir

"Los dos estamos como lanzadores, es indudable la calidad de Fekir. Yo estaba viendo la pantalla del VAR y él cogió el balón como yo lo he cogido en el primero. Estaba convencido y no hay que darle más vueltas, hay plena confianza en él. No es normal que falle".

Balance del partido

"Se nos han escapado dos puntos. Hemos tenido la sensación de control, hemos sido agresivos y me voy con una sensación de que es un partido para haber ganado".

Recuperación de su lesión

"Desde esa primera información todo lo que venga es gloria. El club ha trabajado muy bien, todos a mi alrededor hemos metido muchas horas y me puse como objetivo estar antes de final de año. Al 100% no estoy, todavía voy con el freno de mano en algunas jugadas, intento ser inteligente y concentrarme para todos los gestos agresivos que pueda hacer. Es algo que tenemos hablado, todavía me queda un poco para estar al 100 por cien".

Su tercera temporada en el Betis

"Al Betis lo siento como mi casa. El Racing será siempre mi equipo, pero este es un club muy pasional y te lo hacen sentir. Te llega desde dentro y te hace disfrutar más del fútbol. Hay una rivalidad espectacular, nunca he vivido algo igual, pero el respeto es admirable".