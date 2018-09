Setién: “Hemos dado un paso más”

Si la victoria en el derbi relajó el ambiente en torno al Betis, Quique Setién, entrenador verdiblanco, coincidió ayer con la opinión de Lorenzo Serra Ferrer a la hora de valorar la calidad de una plantilla verdiblanca con sólo 21 fichas en el primer equipo.

“Estoy de acuerdo. Creo que si hay o no muchas lesiones nos dirá si nos hemos quedado cortos o no. Es algo que no puedes controlar. Esto también va a dar opciones a los chavales que están en la base. El año pasado ya hubo jugadores que nos dieron mucho. En cuanto a calidad, estamos contentos y satisfechos. Estamos bien dotados técnicamente. Hemos dado un paso más que esperamos plasmar en resultados”, dijo Setién, quien se mostró ambicioso antes de la visita a Mestalla: “El Valencia es un equipo poderoso, con grandísimos jugadores y un estatus importante, pero estoy convencido de que les podemos ganar si hacemos las cosas bien. No lo logramos el año pasado, pero no hubo tantas diferencias en el terreno de juego. Las posibilidades de lograr un buen resultado están ahí. Pondría un 2 en la quiniela, tengo mucha confianza en mi equipo. Tenemos un potencial alto, debemos estar convencidos de nuestra fuerza y e ir mejorando en ese convencimiento”.

“Lo llevo bien, no me altera ni me descentra. Es verdad que no soy tan pasional, soy más pausado y reflexivo de lo que podéis ser aquí en el Sur. Pero ver a la gente satisfecha con su equipo es agradable para todo el mundo. Es normal que una afición que ha pasado una serie de años más deprimida tenga ilusión por ver a su equipo ganar y disfrute de esos momentos. Me sumo a esa felicidad”, añadió Setién sobre el momento que vive el beticismo, antes de referirse a la dureza del calendario: “Ahora tenemos siete partidos en unos 20 días y eso es mucho. Incidimos con los jugadores para recuperar, alimentarse bien, hacer trabajo regenerativo... Tratar de ajustar todo lo que podamos la forma de los jugadores y recuperarlos cuanto antes porque tienen que volver a competir de manera inmediata”.

También se refirió el técnico a la alegría que genera Joaquín en el vestuario. “El buen clima del Betis no es fácil de conseguir. Es una suerte tener a un jugador así, que es una referencia, con una responsabilidad enorme en el trabajo diario”, comentó Setién, que no quiso dar pistas sobre el once inicial: “Pido comprensión, no me muevo por caprichos. Valoro lo que dan y quitan los futbolistas y tengo una composición realista de qué es lo mejor para el equipo, según mi criterio. Pido a la gente que se ponga en mi lugar”.