Los futbolistas del Betis siguen trabajando desde sus respectivos hogares. Y desde allí, pasadas las ocho de la tarde y tras entrenar, Sidnei Rechel da Silva Junior (Alegrete, Río Grande del Sur, Brasil, 23 de agosto de 1989) atiende la llamada de Diario de Sevilla. Con cierta timidez, pero muy amable y con ganas de hablar de fútbol, analiza la temporada a nivel personal y colectivo y valora la situación que vive el mundo por el coronavirus, la cual espera que se arregle lo antes posible para recuperar la normalidad. Una muestra del lado más humano y solidario del central del conjunto de Heliópolis.

–¿Está siendo una temporada un tanto atípica para usted?

–La verdad que fue un poco eso. Al principio de la temporada estaba jugándolo todo. Luego me lesioné, luego empecé a jugar y me quedé fuera unos partidos... Después empecé a jugar otra vez y tuve la mala suerte de lesionarme, y me quedé unos partidos fuera. Y como tenemos una plantilla muy amplia y tenemos cuatro centrales que pueden jugar, me tocó trabajar y esperar mi oportunidad. Ahora venía jugando y tuvimos que parar por el tema del coronavirus, pero dentro de lo normal creo que está siendo una temporada así, un poco atípica, pero bien. A ver si podemos acabarla bien.

–En cuanto al equipo, el parón llegó justo en ese punto de inflexión: victoria ante el Madrid...

–Creo que veníamos con muy buenas sensaciones y, claro, ahora nos tocó esto, pero bien, es un tema que habla mucho más alto que todo, la salud, que es la cosa más importante. Y es una pena, pero nosotros estamos fuertes mentalmente porque sabemos que todavía quedan once partidos en los que tenemos mucho que hacer aún.

–En el mercado de invierno se habló de una posible salida del Betis, ¿tuvo alguna oferta?

–La verdad es que llegaron algunas cosas, pero yo lo que hice fue dejarlo para las personas que son responsables de eso, hablar y nada. Yo estoy muy bien y contento de estar aquí.

–¿Le gustaría cumplir su contrato completo aquí (acaba en junio de 2022)?

–Sí, estoy en un gran club. Me siento bien desde el primer día que llegué. Estoy contento aquí.

–Y en cuanto al trabajo diario para cuando vuelva la competición, ¿es de los jugadores que cogen la forma rápido o tarda algo más de tiempo?

–No tengo tanta dificultad, pero nosotros estamos hablando creo ya de 30 días en casa y trabajar en casa no es lo mismo que hacerlo en el club, aunque trabajamos bien. Tenemos un plan en el que nos acompañan los entrenadores y cuando acabe esto seguro que nosotros estaremos listos para competir.

–Y a nivel mental, ¿se le está haciendo duro trabajar así en esta rutina diaria?

–Es duro, es duro, porque mirar todo lo que está pasando… Nosotros tenemos ganas de estar juntos, de trabajar juntos, aunque nosotros estamos bien, hablamos muchas veces y lo llevamos bien. Yo lo llevo bien, intento ocupar el tiempo.

–¿Cree que se volverán a disputar partidos aunque sea a puerta cerrada?

–Es complicado porque nosotros, desde fuera, miramos la situación que estamos y la verdad que es muy difícil. Espero que podamos volver a jugar lo más rápido posible, pero eso es un tema de salud y nosotros tenemos que pensar mucho más que en fútbol porque son cosas muy importantes.

–¿Qué opinión tiene de la reducción salarial tras el acuerdo entre club y plantilla?

–Muy bien. Nosotros y el club hablamos y sin ningún problema llegamos a esta decisión porque creo que es lo correcto. Estamos todos contentos con eso.

–¿Y cree que habrá sorpresas en esas once jornadas de Liga?

–Seguro, porque es un momento muy importante y delicado de la Liga. Hay gente abajo que quiere salir de ahí, gente en mitad de la tabla que quiere ir hacia arriba y los que están arriba quieren seguir ahí. Después del parón quedan once partidos y puede haber muchas sorpresas.

–Cómo ve la posibilidad de ir a Europa, ¿le dará tiempo al Betis?

–Sabemos que no es fácil porque los equipos que están arriba lo están haciendo muy bien, llevan una muy buena temporada, pero nuestro objetivo siempre fue ése y vamos a pelear hasta el final para acabar ahí arriba.

–¿A qué compañero echa de menos?

–A todos. Nuestro día a día, estar con ellos... Echo de menos a todo el equipo.

–Y una curiosidad, ¿quién es su ídolo como defensa?

–Maldini me gusta. Me gustaba de antes. Siempre he mirado también a Lucio. Me encantaba verlos jugar, pero después también están Thiago Silva, Sergio Ramos... Hay muchos.

–Por último, un mensaje para los béticos en estos momentos tan delicados...

–Quería mandar un abrazo muy fuerte a todos en este momento tan difícil. Estoy seguro de que pronto vamos a volver a estar todos juntos abrazándonos y celebrando muchos goles y victorias del Betis. Les mando un abrazo y mucho ánimo a todos.