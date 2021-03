Tebas y los avisos al Betis

Si la trayectoria deportiva en 2021 relaja el ambiente en torno al Betis, los dirigentes sí continúan trabajando para afrontar los ajustes económicos necesarios en la entidad. LaLiga informó ayer que el Betis es uno de los clubes que tiene sobrepasado el límite salarial marcado por el propio organismo, de ahí que sea casi obligado encontrar fórmulas que permitan equilibrar la economía. "El Betis tiene hasta septiembre para tomar decisiones", aseguró Javier Tebas, presidente de la patronal, en una rueda de prensa telemática en la que participó Diario de Sevilla, tras presentar los topes salariales de los clubes tras el mercado invernal.

Precisamente, la entidad heliopolitana ha visto reducido su límite salarial en 5,1 millones de euros tras la última actualización de febrero, pasando de los 71,304 millones de euros fijados en noviembre de 2020 a los 66,253 de febrero de 2021, debido a que finalmente el público no ha regresado a los estadios en estas fechas. El club verdiblanco tenía presupuestados unos ingresos de 9,611 millones de euros en este concepto, que al menos compensó en parte con el traspaso de Tony Sanabria al Torino, que supuso un ingreso de 4,560 millones de euros, según los datos ofrecidos por LaLiga.

Esta reducción de la masa salarial en mitad de la temporada fue lo que imposibilitó que el Betis fichase en el mercado invernal, ya que con el tope excedido lo que le tocarán serán medidas que permitan alcanzar el equilibrio. "Los clubes y el Betis saben que si se exceden en la masa salarial se le quitará en el del próximo año. Pero el Betis no tiene que tomar decisiones inmediatas y ellos sabrán lo que tienen que hacer. Le queda hasta septiembre para tomar decisiones", señaló Tebas cuando se lo cuestionó sobre qué perspectiva tiene ahora el club verdiblanco. "El Betis quizá tenga que vender a algún jugador, aunque el mercado va a ser más parecido al de invierno. Va a ser un mercado complicado para vender a un jugador en el valor que algunos clubes pretenden", añadió el presidente de LaLiga, que sí presumió de la salud económica del fútbol español gracias al control impuesto en las seis últimas temporadas.

Durante la extensa rueda de prensa, en la que Tebas estuvo acompañado por José Guerra, director General Corporativo de LaLiga, ambos hablaron de algunas de las soluciones a las que pueden acudir esos equipos que tienen sobrepasado el tope salarial marcado. Así se habló de ventas de jugadores, de reducciones de costes –el club verdiblanco ya trabaja en una rebaja salarial en su primera plantilla–, ampliaciones de capital o la repercusión de ese exceso en la temporada siguiente. "Mientras no afecte a la tesorería no nos preocupa", señaló Tebas, que aseguró que la misma está garantizada hasta septiembre según las últimas auditorías.

"Llegó la Covid-19 y los clubes tenían sus contratos ya establecidos para los próximos tres o cuatro años y no se pueden rescindir todos. Han ido quitándose jugadores, aunque con el mercado parado lo han tenido complicado para vender", señaló Tebas como disculpa, aunque también advirtió de las dificultades que se avecinan: "El fútbol tardará en recuperarse unas dos temporadas para manejar el dinero del mercado de fichajes anterior. No esperemos este verano grandes operaciones, no va a ser un verano movido. En épocas de recesión, como la que tenemos en el fútbol, no es bueno acudir a inversiones que no puedes pagar, te genera endeudamiento que no vas a poder pagar".

Tebas, que confía en que haya público para el final de Liga, no se mostró preocupado por la situación económica de los clubes, pero sí dejó su toque de atención al Betis, que tendrá que seguir trabajando en los ajustes.