Sanabria, un adiós al Betis por la puerta de atrás

Tony Sanabria jugará en el Torino. Tras unos problemas burocráticos que retrasaron su firma, el delantero paraguayo firmó el sábado su nuevo contrato con el equipo turinés -el anuncio se realizó ayer-, poniendo fin así a su etapa en el Betis por la puerta de atrás.

Su llegada en el verano de 2016 fue la primera gran apuesta de Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que apostaron por el delantero bajo el consejo del entonces director deportivo, Miguel Torrecilla. Sanabria, que apenas tenía 20 años, venía de cuajar una buena temporada en el Sporting, con el que había anotado 11 goles en la Liga, lo que llevó a que el Betis pagase a la Roma 7,5 millones por el 50% de sus derechos.

Posteriormente, en el verano de 2019, el Betis adquirió el resto del pase de Sanabria dentro de la operación de Pau López, que dejó en las arcas béticas 23,5 millones más el otro 50% de Sanabria, que entonces fue valorado contablemente en 6,5 millones.

Pero el rendimiento de Sanabria nunca fue el esperado, pese a que los técnicos, desde Gustavo Poyet a Manuel Pellegrini y pasando por Quique Setién siempre lo tuvieron en sus planes. Todos esos técnicos le vieron potencial al paraguayo, aunque luego el desempeño del delantero sobre el terreno de juego le fue quitando esa confianza hasta convertirse en un jugador prescindible.

En enero de 2019, con el Betis buscando un delantero, los dirigentes, con Lorenzo Serra Ferrer a la cabeza, decidieron cederlo año y medio al Genoa, pero tampoco allí el paraguayo logró despegar. Pese a todo, su último entrenador en el equipo genovés, Davide Nicola, sí ha vuelto a creer en sus cualidades, de ahí que ahora haya solicitado su fichaje para el Torino.

El conjunto turinés, que pelea por lograr la permanencia en la Serie A, puso siete millones de euros encima de la mesa para convencer al Betis –más otras cantidades por objetivos y un 10% de una futura venta–, que, ante sus dificultades económicas, acabó aceptando la propuesta. El paraguayo se marcha así de Heliópolis con 21 goles en 84 partidos, pero sin haber pasado nunca por la puerta principal.

Mensaje de despedida

Sanaria ha dejado un mensaje de despedida del Betis en las redes sociales. "Aquí se cierra una etapa especial en mi vida de la cual sólo me llevo las cosas buenas y el aprendizaje de las no tan buenas... Me hubiese gustado despedirme de una forma diferente, pero las circunstancias no me lo han permitido. Me queda dar las gracias a todos los trabajadores del club , a todos los entrenadores y a todos los compañeros con los que me toco compartir durante todo este tiempo. Fue un placer vivir y disfrutar a lado de ustedes. Me quedo con los buenos momentos y me llevo muchas amistades que durarán por siempre. Mucha suerte durante la temporada Real Betis", ha expuesto el delantero.