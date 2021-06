Tiempos de paz en el Betis

El deshielo también ha llegado al Betis. O al menos así se percibió anoche en las animadas conversaciones que mantuvieron Ángel Haro y José Miguel López Catalán con principales accionistas como Francisco Galera, Joaquín Caro o Rafael Salas. Todos coincidieron en la presentación de la biografía de don Hugo Galera Davidson del periodista Jesús Álvarez, en un primer acercamiento tras meses de escaso diálogo.

El primer paso lo dieron Francisco Galera y los dirigentes. El primero, cursando la invitación a Haro y López Catalán para que acudieran a una cita tan especial para él; los dirigentes, al acudir al acto con el talante necesario para reconstruir puentes que quedaron dañados en tiempos recientes. Y el propio Francisco Galera volvió a tender la mano en su elegante discurso con el que cerró el acto, en el que anticipó un entendimiento de todas las partes, más pronto que tarde, por el bien del Betis.

Los corrillos se montaron justo después. Allí se pudo ver a Ángel Haro dialogando con Francisco Galera, Rafael Salas o Emilio Soto, representantes de Béticos por el Villamarín; a López Catalán con Joaquín Caro Ledesma. A Miguel Cúellar, a Miguel Espina, a Manuel Serrano, a Manuel Romero o exdirectivos de la época de Hugo Galera como presidente. Todo en un ambiente cordial y distendido, dejando las rencillas a un lado y lanzando mensajes de unidad para el futuro más inmediato.

No han sido meses fáciles desde la última Junta General de accionistas. A los dirigentes no les sentó nada bien que accionistas como los mencionados anteriormente presentaran una plataforma alternativa días antes de la celebración de la misma. E incluso las acusaciones subieron de tono en la propia Junta, cuando Rafael Salas anunció la intención de incluir un consejero atendiendo al porcentaje de acciones que representaba su grupo. Por cierto, este consejero, Pablo Martín, también estaba anoche limando posturas con sus compañeros de consejo con los que ha tenido más de una tirantez desde entonces.

"Llevábamos un tiempo antes de la última junta de accionistas, que fue agria y desagradable, tengo que decirlo, hablando con dos de los accionistas más relevantes. De la mano incluso de que pudieran entrar al consejo, pero tenían que compartir proyecto porque nosotros no somos de compartir accciones, pero sí proyecto. Y cuando se comparten ideas, se puede discrepar. Pero lo que no tiene sentido es decir 'yo quiero dos o tres sillones, y quiero...'. Hay que compartir proyecto y tomarse el club como la entidad seria que es. Y dentro de la discrepancia, cuando esto no se acepta, se puede plantear uno nuevo", explicó el propio presidente, Ángel Haro, en su última entrevista en los medios oficiales del club.

Anoche, las partes dieron un primer paso para volver a reconstruir las relaciones. Con el mundo de la medicina, de la universidad y del Betis como testigos, esa santísima trinidad que representó gran parte de la vida de Hugo Galera, como testigo, el espíritu de don Hugo, como algún presente llegó a titular las escenas vividas, parece traer de nuevo la paz al Betis.