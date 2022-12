El soltero más bético de 'First Dates': "No ha habido química entre nosotros... y además no eres del Betis"

"¿El fútbol te gusta? ¿O te gusta el Betis?". Esta pregunta de Vicente a Soraya desencadenó una conversación en el programa First Dates sobre la importancia que tenía para él que fuera aficionada al equipo verdiblanco. Ella le respondió que no le gustaba el fútbol y que prefería la naturaleza. El último partido que recuerda es "cuando Iniesta metió el gol", refiriéndose a la final del Mundial de 2010 que ganó España con gol del manchego. Él, al finalizar la cita, reconoció sus intenciones al acudir al programa de citas de Cuatro: "Vengo buscando alguien que me acompañe al campo a levantar la bufanda y cantar el himno del Betis".

A pesar de su desinterés por el fútbol y el Betis, Soraya pidió a Vicente que cantara el himno bético. Algo que él, tras resistirse en un principio, hizo para demostrar su afición por el equipo de las trece barras. "Aquí estamos todos para cantarte tu canción...", recitó el joven de 24 años ante la sorpresa de su compañera de cena. Sin embargo, este momento de conexión entre ambos no fue suficiente para que Vicente pidiese una segunda cita: "Creo que no ha habido química entre nosotros, no congeniamos en muchos puntos y, además, no eres del Betis. Y para mí el Betis es lo más grande". Una opinión en la que volvió a refrendar su pasión el cuadro dirigido por Manuel Pellegrini.

Desde el programa, presentado por el popular Carlos Sobera, explican que "Vicente es bético desde chico porque un amigo de su padre le empezó a regalar bufandas desde muy pequeño y le atrajeron mucho los colores". A ello añaden que "se considera un partidazo -nunca mejor dicho- porque tiene muchos temas de conversación y le gusta aprender". Laura, por su parte, coincidió en no querer una segunda cita, por lo que el programa no logró su objetivo de unir a dos desconocidos.