Lo Celso: "No hay nada más lindo que tener que jugar tres partidos por semana"

El futbolista del Betis Giovani Lo Celso habló de su futuro en France Football, donde se mostró centrado únicamente en lograr que los verdiblancos logren el objetivo: "Hoy en día estoy en el Betis disfrutando, mañana no sé qué pasará, no lo pienso. Trato de disfrutar el momento y, si piensas en otra cosa, no es bueno para nadie. Soy un jugador joven, queda mucho camino por recorrer y lo principal es terminar con el Betis lo más arriba posible y ya veremos lo que pasa con el tiempo. Estoy disfrutando este momento, me debo al máximo al Betis". "Por suerte, tuve la posibilidad de jugar muchos partidos; entre semana, Europa League, Copa del Rey… No hay nada más lindo que tener tres partidos por semana. A uno, jugar, jugar y jugar le hace bien", añadió el argentino sobre su año en Heliópolis.