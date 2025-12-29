Abde, titular en el triunfo y clasificación de Marruecos a octavos de final

Marruecos ya está en octavos de final de la Copa de África de la que es anfitrión. Se impuso a Zambia por 0-3 en un duelo que dominó desde el primer minuto y espera rival, como primero del Grupo A, contra alguno de los mejores terceros aún por definir para el duelo ya de octavos de final que se disputará el próximo domingo, curiosamente coincidiendo con el encuentro del Betis en el SantiaGo Bernabéu el 4 de enero.

Después de dos partidos en los que empezó desde el banquillo, Abde fue titular en la banda izquierda y estuvo muy activo disfrutando de una primera ocasión con un disparo con la zurda que detuvo el portero y poniendo muchos centros al área encarando siempre a su marcador asistiendo a Brahim Díaz en el segundo gol del combinado norteafricano. Tras un gran desmarque pisó área y su pase atrás fue rematado por el futbolista del Real Madrid de primeras. En el segundo tiempo tuvo de nuevo una gran ocasión con un remate en el área en un balón que quedó suelto y acabó siendo sustituido en el minuto 74. En el debut ante Comoras (2-0) entró en el minuto 64 ya con el marcador a favor para su equipo y ante Mali (1-1), en el 71, después de que el rival empatase el choque.

Con cuatro puntos Marruecos se jugaba en la última jornada de la fase de grupos la clasificación y el primer puesto y solventó por la vía rápida sin especular en ningún momento dominando el encuentro con el bético siendo un peligro constante cada vez que agarraba la pelota con su velocidad y verticalidad.

Amrabat, tras las dudas generadas por su estado físico en el anterior choque aunque acabó entonces siendo titular, se quedó esta vez en el banquillo de inicio tras acumular 172 minutos en los dos primeros encuentros en los que fue una pieza clave en el centro del campo. El medio se quedó sin jugar en este encuentro con la premisa de descansar cara a las eliminatorias y cuidar su estado físico.