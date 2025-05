Alarcón, sobre el criterio de reparto de la entradas: "Será sólo por antigüedad"

Sevilla/El CEO del Betis, Ramón Alarcón, ha atendido a los medios de comunicación antes de partir junto con la expedición verdiblanca rumbo a Sevilla, tratando diferentes cuestiones sobre la final en Breslavia el 28 de mayo.

Reparto

"Llevamos una semana trabajando en ello. Desde semifinales hay un protocolo para la final. No nos han dado un número exacto de entradas pero estará en torno a 12.500. Apuntaremos a los béticos que se quieran apuntar y el criterio sólo será la antigüedad. Hay hasta el lunes a las dos de la tarde. Luego el Betis asignará y luego habrá proceso dentro de la UEFA, una aplicación, ya que es ésta la que directamente venderá la entrada a los socios, que podrán comprarla en la zona del Betis".

Viaje a Breslavia

"Sabemos que es un sitio complicado de llegar, por eso el Betis ha reservado mil plazas con su agencia, Halcón Viajes. Siete chárters reservados para socios con asiento para facilitar el viaje".

Problemas

"Nos dio pena porque hubo un grupo pequeño de 130 personas. Había dos tipos. Unos con entradas entre la afición local y que no sabemos por qué no los dejaron entrar, fue norma de la Fiorentina, que no permitía afición bética en la zona de aficionados de la Fiorentina. Y tampoco dejó la policía acceder a la zona de aficionados béticos. Luego viene gente con carnet de otro. Las entradas son nominativas, la persona que pide una entrada tiene que acudir, lo controla la policía. Para nosotros fue desagradable, que personas que viajen se queden en la puerta del estadio. Pero queremos respetar la antigüedad".

Economía

"Llegar a la final tiene un ingreso extra de 4 millones de euros. Estamos contentos porque el presupuesto previsto era hasta las semifinales. Pero se habían superado los ingresos por las taquillas. Hemos mejorado el presupuesto. Este año tenemos ya la Europa League y ahora, el sueño de la Champions. Y encima una final. Temporada magnífica".