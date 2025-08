Alineación probable del Betis ante el Como 1907: se acerca LaLiga

El choque de este miércoles ante el Como 1907 de Jesús Rodríguez y Assane Diao será, con casi total seguridad, el enfrentamiento más complicado del Real Betis Balompié a lo largo de esta pretemporada. Será una semana y media antes del inicio liguero ante el Elche, por lo que la mayoría de mecanismos que se deben ver ante los de Eder Sarabia yadeben estar, y lo que se deben mejorar son algunos aspectos tácticos a nivel defensivo, la elaboración en el último tercio, y tomar ese puntito físico ideal.

Es por ello que el once que pueda presentar Manuel Pellegrini desde el inicio en el estadio Ciudad de La Línea pueda parecer un simple once más de pretemporada, pero la realidad es que viendo lo que viene sacando en las últimas fechas, podría parecerse mucho al del inicio liguero. Primero porque los refuerzos que quedan por llegar no se prevé que lo hagan antes de esa fecha, o al menos, que hayan realizado suficiente trabajo como para poder jugar (sobre todo en el caso del pivote). Segundo, por el nivel del rival, que puede adecuarse más al promedio de LaLiga y es buen momento para hacer un ensayo.

Las fotos del Sunderland - Betis / RBB

Pocos minutos, como mucho, para Deossa

Uno de los mayores atractivos en este choque podría ser ver al nuevo fichaje del conjunto verdiblanco, Nelson Deossa, debutar con los heliopolitanos, pero con un sólo entrenamiento parece imposible que pueda hacerlo desde el inicio. Incluso sería raro, viendo los antecedentes este verano, que tuviese un sólo minuto antes del sábado contra el Málaga. De hecho, por algo se ha llevado el Ingeniero tanto a Dani Pérez (que puede jugar ahí) como a Mawuli Mensah.

Teniendo en cuenta todos los aspectos de pretemporada y también los equipos que ha venido sacando anteriormente, lo normal sería un once no muy separado de este:

Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Fornals, Mawuli; Isco, Lo Celso, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández.

Jugando al fútbol ficción, el puesto de Fornals lo ocuparía Nelson Deossa, el de Mawuli un pivote defensivo que todavía no ha llegado, o Marc Roca en la competencia, Junior entraría por Ricardo y Antony, si llegase a La Palmera de nuevo, por Lo Celso, en ese hipotético once ideal.