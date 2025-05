Alineación probable del Betis ante el Atlético de Madrid en la jornada 37 de LaLiga

SEVILLA/El Betis se presentará este domingo en el Cívitas Metropolitano con la misión de utilizar el partido como una vía de preparación importante ante un rival de alta categoría antes de llegar a esa final del próximo 28 de mayo en Wroclaw ante el Chelsea. Al margen del cansancio de muchos de los futbolistas de la plantilla, hay algunas bajas importantes que van llenando la enfermería y que poco a poco van mermando las opciones de rotar que tiene el técnico chileno.

Sin ir más lejos, el propio Sabaly sufrió problemas físicos en un hombro ante los de Íñigo Pérez este jueves. Según las primeras exploraciones médicas, no será baja en la final, ya que no hay lesión y simplemente se trata de un doloroso golpe, pero habrá que esperar a los exámenes en Sevilla para determinar esto con mayor seguridad. Tampoco estarán Bellerín, Marc Roca y Diego Llorente (que no volverán a jugar en lo que queda de curso) y la gran duda sigue siendo el Chimy Ávila, que parece que a Madrid no llega pero que quiere aportar al menos en la final, al igual que Fran Vieites.

Bartra trata de evitar un choque con Fran Vieites en presencia de Moise Kean. / Antonio Pizarro

¿Muchos cambios en el once de Pellegrini?

Lo normal es que tanto para dosificar futbolistas como para reservar físicamente a otros de cara a la gran final, haya cambios en un partido en el que poco hay en juego. Por ejemplo, Aitor lleva muchos minutos a sus espaldas y los otros dos laterales son ausencias, por lo que el regreso de Ángel Ortiz toma cada vez más peso. Luego, en el centro del campo ocurre lo mismo con Johnny y Fornals. De hecho, Altimira no saltó tan siquiera al terreno de juego de Vallecas y Carvalho jugó pocos minutos. Isco parece que repetirá porque fue sustituido con muchos minutos por delante y la duda está en si el que se irá al banquillo será Antony o Lo Celso.

También se habla mucho del tema Bakambu. Ante el Rayo jugó pocos minutos, pero hay un doble riesgo con el congoleño: que no juegue demasiado y que llegue fuera de ritmo de competición tras dos semanas y, por otro lado, que juegue, termine lesionándose y que no haya delantero disponible en la final.

Antony, en la banda ante Unai López y Espino. / Europa Press

Por tanto, el once probable de Manuel Pellegrini ante el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano es el siguiente: Adrián San Miguel en portería; lateral diestro para Ángel Ortiz, lateral zurdo para Romain Perraud; Natan y Bartra como centrales; Sergi Altimira y William Carvalho en el doble pivote, por delante Isco Alarcón; en una banda estará Jesús Rodríguez, en la otra Antony y en punta, el Cucho Hernández.