Alineación probable del Betis contra el FC Barcelona: ¿Vuelve Fornals?

SEVILLA/Este sábado tendrá lugar uno de los partidos más esperados por la parroquia verdiblanca en el Benito Villamarín atendiendo además a la media de espectadores del templo bético, que se dispara respecto a otros partidos. Aunque la afluencia final está en duda en cuanto a si se repite el elevado número de espectadores por el traslado de algunas procesiones en la Magna. Independientemente de la cantidad de personas que vayan a ver al Betis contra el Barcelona, lo que no cambia es que es un choque importantísimo para los intereses del equipo del Ingeniero, que después de dos derrotas consecutivas ante Valencia y Real Sociedad en LaLiga, necesita urgentemente volver a sumar de tres para no descolgarse de forma consistente de los puestos europeos. Para ello, con los jugadores disponibles, Manuel Pellegrini tendrá que alinear el once más competitivo posible para medirse a los de Flick.

En la portería no habrá novedades. Rui Silva estará bajo palos con el objetivo de ser protagonista en el apartado defensivo, haciendo todo lo posible por dejar la portería a cero. Esta es una de las claves para poder sacar algo positivo del choque. El luso llega muy criticado tras sus últimas actuaciones y podría ser un punto de inflexión a la hora de volver a realzar el vuelo en su temporada de altibajos.

Diego Llorente despeja con contundencia ante Claesson. / Europa Press

Una defensa sin sorpresas

No se esperan demasiados cambios más allá de la entrada de Diego Llorente en el equipo inicial. Por banda diestra jugará, si ningún problema de última hora lo impide, Youssouf Sabaly. Por banda izquierda estará Romain Perraud. Su presencia no se asegura por su buen rendimiento, que de hecho viene cayendo en picado, sino porque ante Lamine Yamal parece una temeridad poner a Ricardo Rodríguez. Natan será el damnificado en favor del madrileño en la pareja de centrales, que estará acompañado por Marc Bartra como buque insignia y capitán general.

Las dudas llegan en el centro del campo. Todo apunta que a Johnny Cardoso no le dará tiempo de entrar en la convocatoria, al contario que a Fornals, que avanza mucho más rapido. Eso sí, parece un poco precipitado pensar que podría jugar desde el inicio. Lo normal es que forme un doble pivote con Altimira y Carlos Guirao (aunque también podría ser Mateo Flores el protagonista junto al catalán por su buen partido ante el Sant Andreu). Giovani Lo Celso como medio centro ofensivo, en el costado izquierdo Ez Abde y en el diestro llega otra de las grandes dudas: Jesús Rodríguez, Chimy Ávila o el propio Fornals. Lo normal es que juegue el argentino.

Una delantera con diferencias abismales

A pesar de que Vitor Roque no atraviesa su mejor momento goleador, la realidad es que a nivel de juego aporta muchísimas más cosas que un Bakambu que sigue negado de cara a portería y al que su estado físico no le acompaña. El brasileño tiene la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa ante el equipo que no lo ha querido retener este curso y no confió en él.

Por lo tanto, el posible once del Betis ante el FC Barcelona quedaría de la siguiente forma: Rui Silva; Sabaly, Bartra, Diego Llorente, Perraud; Altimira, Carlos Guirao; Lo Celso, Abde, Chimy Ávila y Vitor Roque.