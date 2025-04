Betis - Villarreal: Decisivo, pero definitivo por la Champions

Sevilla/La semana fantástica arranca en domingo. Domingo de Ramos en Sevilla, para más inri, en la que algunos tendrán que elegir entre dos devociones, la verdiblanca y la cofrade, aunque muchos lo tendrán muy claro y no fallarán al coliseo heliopolitano, donde el Betis afronta un partido clave para dar forma a ese sueño llamado Champions. Y es que el rival es, ahora, el rival directo por esa quinta posición que tiene premio esta campaña, el Villarreal (18:30), que llega con los mismos puntos (y un encuentro menos) que un conjunto hispalense sumido en un estado de felicidad y confianza que lo llevan a pelear por todo.

Ambición es una palabra que Manuel Pellegrini ha grabado a fuego no sólo en su plantilla, sino en todo el club. Y con ella van a por todo. A por esa semifinal europea en la Conference League, cuyo pase hay que certificar en tierras polacas ante el Jagiellonia el Jueves Santo, y a por esa quinta plaza que ha de dirimir con el Villarreal en una final que no es tal, pero como si lo fuera cara a afrontar un choque así con la máxima concentración y deseo. El sexto recibe al quinto. Los de Marcelino visitan a los de Pellegrini y aunque nada será definitivo, con siete encuentros más por jugarse después, sí que pueden clarificar las cosas. Porque un triunfo permitiría al Betis ya depender de sí mismo; un empate mantendría las espadas en todo lo alto, dando vidilla todavía a otros perseguidores, y una derrota rebajaría un poco el suflé verdiblanco, henchido con la racha liguera de seis triunfos seguidos y el último empate ante un Barça arrasador que no supo cómo hincarle el diente en Montjüic a este Betis que defiende y ataca unido.

Y ésa es, seguramente, una de las claves del buen momento que pasa el cuadro bético. No hay individualidades. Sólo importa el colectivo. Y si no está uno, estará aquel. Si no es Fornals, será Sergi Altimira; si a Sabaly le toca descansar, ahí está Ruibal; si Isco no está para todo el choque, Lo Celso coge el timón; si Bakambu es el delantero en Europa, Cucho Hernández lo es el de la Liga.

No en vano, cuenta Pellegrini con un amplio grupo de futbolistas en el que cualquiera puede dar el paso adelante y apuntalar una columna vertebral que se conforma, hoy por hoy, con dos fijos: un central, Marc Bartra o Diego Llorente, aunque en Liga suelen formar juntos, y Johnny Cardoso en la medular. A ellos se suman en la mediapunta Antony y Jesús Rodríguez por las bandas, titularísimos desde la llegada del brasileño en el mercado invernal para revitalizar el juego ofensivo. En la Liga, por ejemplo, desde la llegada de Antony el Betis ha marcado 18 goles en nueve partidos, cuando en los 21 encuentros previos disputados marcó 23.

Todos saldrán de inicio y las principales dudas están en el estado físico de Isco y en el acompañante de Johnny: Fornals, para buscar más la portería contraria, o Sergi Altimira, para sostener a un Villarreal que es el segundo mejor visitante del campeonato habiendo contabilizado ocho victorias, tres empates y sólo cuatro derrotas, la última hace poco más de un mes en Mendizorroza (1-0). En cuanto al malagueño, a poco que pueda correr y tenerse en pie, ahí estará porque es un futbolista diferencial y Lo Celso todavía no ha recuperado su mejor versión tras su lesión. Ante el Jagiellonia, con el encuentro encarrilado, Pellegrini cambió al costasoleño, que desde el duelo en Butarque arrastra molestias, en el intermedio. Buenos minutos de descanso, sin duda cara a una recta final de temporada que será exigente con dos frentes abiertos. Como en la delantera, en la portería hay un guardameta para cada competición y le toca a Adrián y en los laterales Perraud puede tener su oportunidad en la izquierda, con Sabaly en la derecha reservando al polivalente Ruibal para cualquier contingencia que surja durante el choque.

El Villarreal llega con las ausencias del sancionado Pape Gueye y el lesionado Akomach, si bien recupera al lesionado Nicolas Pépé y será duda Buchanan.