Pellegrini: “Ante el Villarreal es un partido de seis o siete puntos”

Sevilla/No será definitivo, porque quedan jornadas por delante todavía, pero a nadie se le escapa que el duelo de este domingo en el Benito Villamarín ante el Villarreal, que enfrenta al quinto y el sexto clasificados, en pugna por el goloso premio de la Champions, es muy importante. Empatados a puntos, el cuadro castellonense tiene un partido por recuperar frente al Espanyol y en La Cerámica ganó el Betis por 1-2. Todo cuenta en un partido “de mucha dificultad”, indicó Manuel Pellegrini, pero bajando la pelota al suelo consciente de que después de este encuentro aún quedarán jornadas por disputarse.

“Es un encuentro muy difícil ante un muy buene equipo que se ha reforzado con jugadores importantes. Ahora estamos con la misma cantidad de puntos y es un partido de seis o siete puntos, por el golaverage. Pero después todavía quedarán choques y puntos por jugarse, así que no será decisivo, pero sí que es importante para posicionarse y depender de nosotros mismos”, indicó el Ingeniero, que perderá para esta cita a Chimy Ávila, “pendientes de pruebas por unas molestias musculares”, y seguirá sin poder contar con Abde, “que va mejorando y a ver si puede entrar con el grupo ya la semana que viene”.

La racha de seis victorias y un empate en las últimas siete citas ligueras dispararon a un Betis que venía de perder por 3-2 en Vigo, aunque en ese momento las críticas no afectaron al técnico. “A mí personalmente no me dolieron las críticas. Es un gusto que haya una ambición cada vez mayor. Estando a tres puntos de Europa había que mantener la calma. Las críticas son bienvenidas y hay que saber cuáles son las positivas y las negativas. Uno tiene que estar siempre centrado en saber cuál es el camino correcto”, explicó el entrenador bético, que está a una victoria de ser el técnico con más triunfos en la historia del Betis: “Son datos que reflejan lo que uno ha hecho en un club y me alegra estar a nivel de alguien tan importante como Lorenzo Serra Ferrer. Queda esta temporada y la próxima para seguir escalando no en lo personal, sino en lo deportivo e institucional”.

El protagonista también fue cuestionado por dos nombres propios: el techo de Jesús Rodríguez y la renovación de Sergi Altimira. “El techo lo demuestra cada uno a medida que va progresando. Jesús es muy potente y tiene facilidad para encarar en el uno contra uno, pero necesita más tranquilidad para definir y eso se va agarrando con minutos y teniendo a jugadores al lado como Lo Celso e Isco. Tiene un amplio margen de mejora y el techo se lo pondrá él”, afirmó sobre el canterano, antes de referirse a la “merecida” renovación del catalán: “Los jugadores dependen mucho de lo que quieran trabajar y Sergi siempre demostró muchas ganas en un puesto importante en la salida del equipo. En la media que siga trabajando como ahora le irá bien”.

Por último, Pellegrini se refirió a la cita con el Villarreal, que coincide con un día especial en la ciudad con procesiones en las calles este Domingo de Ramos. “Es una semana especial para todos. No sólo el domingo. Siempre tuvimos la hinchada detrás, sea el día que sea, y ahí estarán, porque así lo han demostrado”, indicó.