Álvaro Valles reconoce que no piensa en el Betis

SEVILLA/En plena ola de motivación futbolística en el Real Betis Balompié por los buenos resultados cosechados en las últimas semanas en LaLiga y también por el importantísimo enfrentamiento en octavos de final de la UEFA Conference League ante el Vitoria Guimaraes, Álvaro Valles ha vuelto a manifestarse sobre su futuro el próximo mercado de fichajes de verano. Desde hace varios meses es un secreto a voces que tiene un preacuerdo con el conjunto de La Palmera, pero la situación obliga a que todo el mundo sea prudente con las declaraciones que se hacen.

Aunque en su día, cuando las cámaras de Diario de Sevilla captaron al jugador llegando a Sevilla pocos días antes de romper su contrato con la UD Las Palmas, dejó bastante claras sus intenciones: "Estoy bien, vengo aquí que mi mujer se queda ya a parir en Sevilla. Es un orgullo que el presidente siempre hable bien de mí y muy agradecido por sus palabras. He estado todo el tiempo entrenando con el grupo independientemente de la situación y estoy bien para poder competir. Bueno, ya veremos cuando empiece el mercado de verano. Esperemos que, como dijo el presidente, se puedan cruzar los caminos".

Álvaro Valles, en el aeropuerto de Sevilla / Manu Colchón

Un acuerdo que no está firmado

Hasta el 1 de julio de 2025 nada puede ser oficial, y hasta que no sea oficial nada puede darse por hecho al 100% en el mundo del fútbol, y así lo ha demostrado el de La Rinconada con sus palabras a los compañeros de Canarias Radio: “No soy jugador del Real Betis y no pienso en ello, sino sólo en entrenarme para elegir en el mercado de verano la mejor de las opciones. Ya estoy en casa, más tranquilo. Lógicamente, tengo ganas de competir, porque es mi profesión. Quiero volver a disfrutar del fútbol. Se me hace larga la espera. Ojalá llegue algo bueno".

La situación con Las Palmas nunca fue sencilla, pero la sinceridad imperó desde el primer momento: "Desde la pretemporada ya sabía lo que había. Tanto la dirección deportiva como yo hablamos y pusimos las cosas sobre la mesa. Sabía lo que podía pasar. Acepté esas condiciones y ellos sabían mi pensamiento y lo que yo quería. Fuimos sinceras todas las partes, así que no hay nada que reprochar. Desde el momento en que me senté a hablar sé que podía ir a la grada. El presidente es una persona de palabra y sabía que podría pasar. Nos dimos nuestros puntos de vista. Siempre diré que hasta el último día tuve una relación buena con él y con Luis Helguera”.

Álvaro Valles, durante un encuentro de esta pasada temporada con Las Palmas. / E.P.

Unos momentos complicados para Valles

"Lo he pasado mal, porque no disfruté lo que podía. Había que sacar fuerzas para entrenarme cada día. La rescisión de contrato es una opción que me trasladó el club. Estaba agotado y preferí dar un paso al lado", confesaba el guardameta que sigue trabajando poco a poco en conseguir volver a su mejor versión: "Me entreno por mi cuenta para volver a mi ciudad, con mi mujer embarazada de bastante tiempo y pudiendo tener un bebé al final de este mes. Preferí estar cerca de ellos y en casa”.

Por último, deseó toda la suerte a su ex equipo de cara al duelo de liga que hay este fin de semana en Heliópolis entre Las Palmas y Betis: "Quiero que Las Palmas se salve y siga otro año en Primera división, lo más arriba posible. He estado dentro del vestuario y en la UD hay una gran familia, bastante unida. El equipo compite muy bien, aunque no se estén dando los resultados. Los infortunios merman. Creo que hace bastantes cosas bien para sacar los partidos adelante. Espero que empiece a sumar de tres en tres para salvar la categoría. Y el domingo, que gane el mejor (en referencia a la visita amarilla al Benito Villamarín). Será un partido bonito, con dos estilos diferentes. Se trata de disfrutar de un gran partido como aficionado”.