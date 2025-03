El Betis promueve un lema histórico para llevarse la Conference League

SEVILLA/El que no sepa de la trascendencia del partido del Real Betis Balompié este jueves ante el Vitoria Guimaraes, se irá enterando poco a poco a base del 'boca a boca', de las redes sociales o simplemente con un breve ejercicio de conciencia y análisis de la situación. Los octavos de final comenzarán en tierras sevillanas y terminarán de definirse en Portugal, donde los de Manuel Pellegrini tienen la misión de viajar con algo de ventaja para no encomendarse a un mal día de los lusos en un escenario que aprieta de lo lindo. Es por ello que, en medio de cierta polémica por el precio de las entradas para el choque del Villamarín y algo de división entre algunos grupos en redes sociales, tanto desde el club verdiblanco, sus jugadores y los grupos de animación se ha optado por apelar a la unión, promocionando de nuevo un lema que trae muy buenos recuerdos en Heliópolis.

¿Cuál es ese lema? "Betis, alé, tienes que ganar la Copa, a Plaza Nueva hay que volver". Aquel que eche la vista atrás recordará como en aquella temporada 2021/22 ese fue el lema mil veces repetido por la plantilla y por la afición para consagrarse, unirse y cerrar filas en torno a un precioso objetivo que finalmente se terminó consiguiendo: tocar plata.

El Betis y su grada de animación reman en la misma dirección

El equipo de comunicación y redes sociales de la entidad de La Palmera ha difundido un video ciertamente motivador en el que se inicia con un rótulo de ese lema: "¡Betis, alé!". Acto seguido, aparecen imágenes de jugadores celebrando goles y triunfos con diferentes declaraciones. Algunas son las de Isco: "Hay que seguir dándole alegrías a esta afición, que sin duda es el prtrimonio del Betis", Marc Bartra: "Son béticos que dan todo por el club... Es un sentimiento que es muy grande, que va más allá del fútbol" o Antony: "la afición es muy importante para nosotros, cuando entramos al campo ellos juegan con nosotros". Para terminar, el video muestra una imagen en negro, con el mismo lema ya comentado y el cántico correspondiente de los aficionados en el Benito Villamarín, de fondo.

"Un lema nos unió y un lema nos volverá a unir. #BetisAlé", señalan en su cuenta oficial de X los miembros de Gol Sur 1907, el grupo de animación del combinado de las trece barras. La referencia es clara: cuando quizá hubo algunas asperezas en aquel año 2022, ese cántico fue el refugio de todos y la luz que motivaba a extender la lucha hasta el final de las consecuencias.

Una iniciativa que se viene forjando durante días

Aunque las redes sociales no representen, ni mucho menos, al mayor porcentaje de aficionados del Real Betis Balompié, la mayor de las realidades es que son el mayor canal de difusión que existe. Después de los momentos difíciles del equipo bético este curso y la polémica con la gestión de las entradas, desde muchas cuentas de aficionados y también, como ya se ha mostrado, de algunos grupos de animación, se hacía un llamamiento a la unión que terminó con la pronunciación de los anteriores perfiles oficiales debido a la importancia del partido.

De hecho, el propio Marc Bartra mandaba un mensaje directísimo en sus redes sociales en torno a este tema: "No sé quién, eres pero no puedo estar más de acuerdo contigo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Todos unidos de nuevo el jueves, de principio a fin. Sois fundamentales, ¡vamos!".