Marc Bartra hace una importante petición a la afición del Betis

SEVILLA/Pocas horas quedan para que el balón eche a rodar en el césped del Benito Villamarín el próximo jueves, dando el pistoletazo de salida al partido de ida de los octavos de final de la UEFA Conference League que enfrentará al Betis y al Vitoria Guimaraes en lo que se presume que va a ser un choque de alto voltaje. Los de Manuel Pellegrini llegan con la moral por las nubes después de haber conseguido un triunfo de órdago el pasado fin de semana contra el Real Madrid, pero son totalmente conscientes de que se enfrentan a un equipo valiente, competitivo, que destaca por la cohesión defensiva y, sobre todo, que viene invicto en la primera fase de la competición, por lo que tendrán que dar el 100% cada uno de los participantes para poder seguir vivos. Alguien que tiene bien arraigada la relevancia del duelo y así lo ha demostrado públicamente es Marc Bartra.

El capitán del conjunto de Heliópolis ha mandado un mensaje a través de su red social X, dirigido a todos los béticos con una petición clara y directa de cara al partido de este 6 de marzo. Bajo el nombre de Jesús García, el aficionado publicaba lo siguiente: "El partido del jueves será duro y feo, que nadie vaya a Heliópolis con la idea de disfrutar del espectáculo. Hay que ir con la actitud de pelearla de principio a fin más allá de como esté el resultado. Se nos viene una eliminatoria muy competida. ¡Todo el campo unido!". Este mensaje era citado por el catalán, que secundaba el llamamiento a los suyos.

Todo, en medio de la polémica de entradas

"No sé quién, eres pero no puedo estar más de acuerdo contigo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Todos unidos de nuevo el jueves, de principio a fin. Sois fundamentales, ¡vamos!", expresaba Bartra. Un mensaje alto, claro y que representa al vestuario del equipo bético, que tiene decidido ir a por la competición y que se encuentra extramotivado para la cita.

Esta publicación tuvo dos tipos de reacciones: la de aquellos aficionados que se motivaron más aún de cara al jueves sabiendo que en el vestuario se aviva la llama competitiva, y, por otro lado, la de aquellos que siguen enfadados con la polémica de precios de las entradas adoptada por el área de marketing del club, que no paraban de formular comentarios dirigidos al CEO, Ramón Alarcón, para que se regulase este asunto.

Más de 3.000 portugueses llegarán a Sevilla

Y es que hay mucha preocupación difundida entre los aficionados verdiblancos, ya que todo apunta a que se va a vivir una imagen paupérrima del estadio, con un aspecto parecido al del partido de la campaña pasada ante el Dinamo Zagreb (que significó la eliminación verdiblanca) o incluso lo que se vivió allá por 2022 ante el Eintracht Frankfurt, donde cerca de 3.000 aficionados alemanes viajaron a Sevilla y dieron un auténtico recital de animación en un partido con menos de 37.000 béticos y que terminaron perdiendo los de Pellegrini.

Desde el Betis informan de que se espera la misma cifra de aficionados visitantes en lo que será un partido de alto riesgo, declarado por las autoridades. Entre las inclemencias meteorológicas, el apoyo de los lusos y la poca afluencia de los béticos por los precios, se puede dar un cóctel perfecto para un nuevo problema y tropiezo verdiblanco en Europa, que están a tiempo de revertir.