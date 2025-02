Antony: "Lo que más feliz me hace de mi fichaje por el Betis es que me encontré conmigo"

Sevilla/Con tres goles en sus cuatro primeros partidos con el Betis, Antony es un hombre feliz en Heliópolis. La afición verdiblanca se ha subido al carro del brasileño pese a las dudas iniciales y éste está dispuesto a "matar por ellos". Como así lo constató anoche en el programa de televisión de la parrilla bética Todo al Verde.

El club aprovechó la idoneidad del momento por el gran estado de forma del extremo para que expresara cómo se siente tras unos primeros días como verdiblancos en los que ha demostrado de todo. Dentro y fuera del campo, en el que ha tenido este martes un precioso detalle a la salida de la ciudad deportiva al pasar un rato agradable con una aficionada en silla de ruedas. "Estoy muy feliz por estar disfrutando y viviendo un momento increíble".

Reconoce que cuando surgió el nombre del Betis sintió una "certeza" en el corazón que le hizo quedarse tranquilo a pesar de que cuando estaba en Inglaterra "seguía trabajando la cabeza y el físico". Ha quedado constatado en España, con una fulgurante puesta en escena. Su fichaje en el mercado invernal fue el más sonado en LaLiga y, por el momento, no ha quedado en agua de borraja. "Todas las veces que esté en la cancha, en el entrenamiento, en el campo, voy a matar por ellos", dijo con respecto a su nueva afición y la manera en qué le han acogido.

Bromeó sobre la pirueta que hizo tras anotar el tanto ante la Real Sociedad. "No voy a hacer más porque tuve al fisio llamando y mandándome mensajes. Fue la emoción del partido", explica. "Lo que me hace más feliz es que me encontré de nuevo conmigo, de estar feliz, de estar disfrutando acá todos los días. Así las cosas salen bien", admite. En la misma línea reconoció que ha quedado muy tranquilo con su nuevo destino, que cada día ve que esta ha sido la mejor decisión, en la que contribuyeron algunos compatriotas como Ricardo Oliveira, Denilson o Emerson. También hubo intercambio de mensajes con Manuel Pellegrini y de Marc Bartra, que le mandó un mensaje antes de fichar, unos detalles que le dieron mucha confianza antes de llegar como así admitió.

Habló de su etapa previa y sin finalizar en el Manchester United. "Jugué muy poco, pero estoy muy agradecido por todo. Por el entrenador también, que habló conmigo". Ahora, eso sí, quedó atras el gris plomizo del cielo de Mánchester. "Sevilla me encanta. Necesitaba el sol también. Es muy importante para los que somos de Brasil".

No fue sencilla la infancia del paulista viviendo en una favela. "Era muy peligroso y tener una oportunidad en el fútbol es muy difícil, pero siempre fui un hombre muy persistente que quería mi sueño" reconoce.