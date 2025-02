El Límite de Coste de Plantilla Deportivo (LCDP) del Betis se reduce ligeramente

Una vez finalizado el periodo de fichajes de invierno, LALIGA hace públicos los Límites de Coste de Plantilla Deportivo (LCDP) de los clubes y Sociedades Anónimas Deportivas de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion. Éstos han sido anunciados este mismo martes, y el Real Betis ha bajado ligeramente la cantidad con respecto al septiembre pasado. De los 108,9 millones a los 108,3. Ni siquiera llega al millón, por lo que no supone un cambio reseñable en la planificación si los resultados deportivos que el club prevé antes del ejercicio se hacen realidad.

La entidad verdiblanca sigue siendo la sexta con mayor Límite de Coste de Plantilla Deportiva, por detrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Villarreal. Cabe recordar que el Betis ha realizado un total de seis operaciones en el pasado mercado. Llegaron Cucho Hernández y Antony -a préstamo- y se marcharon Rui Silva, Assane Diao, Iker Losada y Juanmi.

LCDP de los clubes de LALIGA tras el mercado de fichajes de invierno. / LaLiga

¿Qué es el LCPD?

Este Límite de Coste de Plantilla Deportiva es el importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada 2024-2025 tras el mercado de invierno, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo. Incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones.

Los conceptos que se incluyen en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Cada club o SAD propone a LALIGA su Límite de Coste de Plantilla Deportiva, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al Órgano de Validación de LALIGA aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del Club.

La solicitud que tramita un club/SAD de su Límite de Coste de la Plantilla Deportiva no siempre corresponde con su límite máximo. Un club/SAD puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo. Conviene aclarar igualmente que la solicitud del Límite del Coste de Plantilla Deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad.