Batra: "Rakitic me dijo que me había equivocado de equipo, el tiempo me dio la razón"

Sevilla/A una semana de la histórica final de la Conference League en Breslavia, Marc Bartra no solo habló de la inmensa ilusión que rodea al Betis, sino que también compartió una divertida anécdota que hoy, con el equipo a las puertas de su primera final europea, cobra un significado especial.

"Cuando me vine, tenía muy buena relación con Ivan Rakitic. Me dijo 'te has equivocado con el equipo de la ciudad' y yo le dije: 'El tiempo igual me acabará dando la razón de por qué he venido aquí'. Sinceramente, estoy orgulloso de lo que siento y de que no me equivoqué, que el Betis está donde merece, a la altura, aunque es difícil, de su afición y su masa social", relató un emocionado Bartra.

El defensor catalán se mostró exultante ante la posibilidad de conquistar la Conference League, reconociendo que el nivel de "engorilamiento" se ha disparado "por mil". Aseguró que se encuentra "con muchísimas ganas de poder afrontar el partido más importante de la historia del club" y que el equipo está "preparado para ello".

Una final "más allá"

Para Bartra, jugar una final europea con el Betis es "algo muy único, muy especial". A pesar de haber vivido grandes finales a nivel nacional e internacional, destacó que "sintiendo con toda la pasión de los béticos y las alegrías y las caras que les estamos viendo... es algo que va más allá".

El central analizó al Chelsea, próximo rival en la final, con realismo: "Anteriormente éramos favoritos y el Chelsea ha invertido mucho dinero en la plantilla. Tiene un equipo muy competitivo, están haciendo un año muy bueno, una Conference espectacular, inmejorable. Nosotros somos un equipo experimentado, las finales requieren de ello. Es un valor añadido. Para ellos es una final más y para nosotros estar escribiendo la historia de un club muy grande, centenario. Es mucho más que una final y vamos a afrontarla como tal".

Bartra elogió al Chelsea por su "nivel físico y de intensidad", calificándolo como "de los mejores equipos de Europa". Reconoció que, si bien han estado centrados en los últimos partidos de Liga, ahora toca enfocarse por completo en el rival polaco, sabiendo que "va a requerir nuestra mejor versión".

La redención personal y la ilusión de la afición

Esta final es particularmente significativa para Marc Bartra después de superar un periodo complicado con problemas físicos. "Cuando hay mucho trabajo detrás a veces te puede llegar el premio. A veces no llega. Sí que ha llegado porque ya jugar una final con el Betis es un premio y sí que es verdad que me acuerdo muchísimo de toda mi gente y de toda mi tribu que siempre me ha ayudado", confesó.

La visión de un posible recibimiento triunfal en Sevilla es una motivación extra: "Se lo decía a Isco cuando llegamos que había tanta gente. Le decía que como nos dé por ganarla se puede montar una muy grande. Esa ilusión es nuestra gasolina y vamos a ir a por todas".

El Betis y su afición sueñan despiertos con la Conference League, y la anécdota de Bartra con Rakitic es un reflejo del orgullo y la convicción de un club que busca hacer historia.