El Betis acuerda con Fran Vieites su rescisión

El Betis anunció a última hora de este martes el acuerdo para la rescisión de contrato de Fran Vieites, que tenía un año más de contrato, hasta 2026. Sin embargo, el gallego ya sabía que el club no contaba con él con los fichajes de Pau López, al que aún debe inscribir por él, y Álvaro Valles.

En un escueto comunicado asío lo anunció el Betis, que agradeció al portero su trabajo y le deseó suerte en el futuro. "Fran Vieites deja de pertenecer al Real Betis Balompié. El guardameta gallego (Pontecesures, 7 de mayo de 1999) llegó a la cantera verdiblanca en el año 2022 procedente del CD Lugo y debutó con el primer equipo en 2023. Vieites abandona la entidad con 20 partidos disputados y habiendo sido integrante de la plantilla que logró la clasificación a la histórica final de la UEFA Conference League 2025. El club le desea la mayor de las suertes y éxitos en sus próximos retos profesionales", destaca la nota.

El guardameta llegó en 2022 al Betis procedente del Lugo para reforzar el filial, aunque las lesiones de Rui Silva y Claudio Bravo le permitierom debutar con el primer equipo en 2023 y disputó en la Liga un derbi en Nervión.

El club verdiblanco sigue aligerando su plantilla en estos días con las ventas de Perraud y Borja Iglesias, la cesión de Gonzalo Petit y el traspaso encauzado de Mendy al Rangers. Ahora cierra su etapa Fran Vieites, que dio las "gracias a los béticos opr el apoyo incondicional estos tres años maravillosos"