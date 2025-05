Betis: Breslavia, un once cada vez más definido

Sevilla/Quedan dos partidos de Liga aún que afrontar antes de la final de la Conference League. Entrar en Champions todavía es una opción matemática, aunque poco realista -sobre todo con un Sevilla ya salvado visitando La Cerámica sin nada en juego-, por lo que puede que haya llegado el momento de que Manuel Pellegrini empiece a pensar en el Chelsea. Será el partido número 59 de la temporada (40 disputará el Villarreal) para un Betis que sigue perdiendo efectivos por el camino en un curso largo e intenso y el técnico, por unas causas u otras, se queda cada vez con menos opciones de rotar cara a la cita del 28 de mayo.

Sabaly y Vieites son duda para esa cita. El lateral sufrió en Vallecas el “esguince en la articulación acromioclavicular de su hombro izquierdo” y ya no jugará los dos últimos encuentros ligueros. Bellerín se rompió muscularmente en Florencia y ya ha dicho adiós a la temporada, por lo que si El Ingeniero no tira del filial, Ruibal tendrá que afrontar las tres citas que quedan junto con Ángel Ortiz... Y a rezar para que no le pase nada. Cierto es que el senegalés podría recuperarse a tiempo para ese encuentro, pero dos semanas parece poco tiempo para que retome el ritmo competitivo (especialmente en un jugador diésel como él) y juegue plenamente recuperado en un encuentro de tanta exigencia.

Más complicado incluso parece que lo tendría el portero gallego, titular en la competición continental, quien “sufrió unas molestias musculares en sóleo izquierdo durante el entrenamiento de este lunes” y es seria duda para el choque en tierras polacas. Si no llega a tiempo algún guardameta juvenil o el suplente del filial tendría que estar en el banquillo al no cumplir el titular, el luso Guilherme Fernandes, con las condiciones para contar como canterano.

A estas complicaciones hay que sumar que Cucho Hernández no está inscrito en el torneo, por lo que Bakambu no tiene recambio en la punta del ataque. A ello hay que añadir que Chimy Ávila, también con una lesión muscular, no juega desde el 10 de abril, cuando entró en el último cuarto de hora en la ida de cuartos de final con el Jagiellonia. Otra posición en la que las rotaciones se reducen.

Y en el centro de la defensa el problema es conocido desde hace tiempo. Ya era arriesgado afrontar toda la campaña con tres centrales y pasó lo que muchos temían cuando Diego Llorente se lesionó el Domingo de Ramos en la derrota (clave en la lucha por la Champions) frente al Villarreal el pasado 13 de abril. Desde entonces, Natan y Bartra lo han jugado todo. Ocho partidos en poco más de un mes y sólo Mendy sustituyó al catalán contra la Fiorentina en el minuto 58 para evitar males mayores. Seguramente alguno tenga algo de descanso en las dos jornadas que quedan.

Y en el centro del campo Pellegrini tampoco puede contar con el lesionado Marc Roca ni William Carvalho, que no está inscrito. Esto deja en la medular sólo la opción de rotar con Sergi Altimira, con la posibilidad de retrasar a Lo Celso. Con todo, en Florencia el argentino jugó en la línea de mediapuntas. Ahí, además de él tiene la opción de elegir Pellegrini entre Abde y Jesús Rodríguez, aunque poco más para poner la guinda a la temporada en la lejana Breslavia, una cita en la que el entrenador bético debe empezar a pensar ya ante la falta de recambios que se le van quedando.