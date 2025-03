Betis: El espíritu de Denílson que inspira a Antony

Sevilla/A buen seguro que son muchos los béticos que aún recuerdan a Manolo Melado, speaker del Betis allá por finales de la década de los 90 y principios del nuevo siglo, recitar las alineaciones, siendo una de sus frases más míticas la siguiente: "Por la banda, aires de samba. ¡Denílson!".

Hoy sigue estando muy presente, pues estos días el propio Denílson ha anunciado en sus redes sociales el lanzamiento de una serie de cuatro capítulos en la que rememora su paso por Heliópolis, su pasión por el club verdiblanco y su agradecimiento a la afición por todo el cariño que siempre le demostró. Y con ese partido de despedida a Joaquín en el recuerdo, pues no supuso sólo el adiós del portuense, sino también una cita muy especial para el brasileño, que pudo así despedirse de la que fue y será siempre su hinchada.

El rendimiento de Antony en verdiblanco está siendo muy alto, como demostró en Guimaraes y Butarque

Y la estela de Denílson en el Betis pretende seguir Antony Matheus dos Santos, que no dudó en expresarle al ex verdiblanco su satisfacción por esa serie lanzada: "¡Muy bueno! ¡Eres un referente, hermano! ¡Es hermoso ver cómo todos te admiran de cerca! ¡Qué historia!". Historia que Antony se ha propuesto escribir en estos meses –ya se verá qué ocurre en verano– junto a sus compañeros en la Conference League y en la Liga, con retos bonitos e importantes por delante.

Denílson jugaba siempre por la izquierda y Antony lo hace en la derecha a pierna cambiada. Los dos son paulistas, pasado y presente de un Betis en el que el jugador cedido por el Manchester United ha caído de pie. Así lo muestra con su rendimiento: siete encuentros de Liga (594 minutos), dos goles y dos asistencias; y cuatro encuentros de Conference League (313 minutos, dos goles y dos asistencias). Datos que muestran el rol de futbolista determinante que viene teniendo en un conjunto heliopolitano que apostó fuerte por él en el mercado de invierno con el beneplácito de un Pellegrini que vio en Antony un futbolista con desborde y velocidad, algo de lo que carecían los verdiblancos.

Denílson, durante el partido homenaje y despedida a Joaquín. / E. P.

Y es que el papel del chileno en el rendimiento del paulista está siendo clave. No tiene que hacer el extremo florituras con la pelota, sino elegir los momentos de los partidos para ser determinante. "Su llegada la veo como una revancha consigo mismo, de demostrar que es un jugador más maduro. Hablé mucho con él y le dije que jugara tranquilo y demostrara lo que puede hacer, y en ese aspecto ha comenzado bien, haciendo cosas simples, sin querer demostrar que uno es bueno para el balón, sino que es bueno para el equipo. Lo más importante ha sido la actitud y autocrítica de Antony. Si se paga esa millonada por él es porque tiene un gran nivel y desgraciadamente, por distintos motivos, que no conozco, no pudo rendir como le hubiera gustado en el United y sí hizo anteriormente en Holanda", comentó Pellegrini en la previa de uno de los choques ante el KAA Gent. Y eso está haciendo Antony, brillante en Guimaraes y en Butarque. Esa carrera pasado el minuto 80 de partido en la contra que supuso el 2-3 fue un reflejo de su buen estado físico, su implicación y su calidad.

El estado anímico del actual jugador verdiblanco es muy bueno y esa felicidad se ve reflejada en sus actuaciones

Además, la conexión con sus compañeros es muy buena, como ocurre con Isco, y con la afición, igual. En este sentido, su adaptación al Betis y a Sevilla ha sido rápida, con un clima que nada tiene que ver al de Mánchester y que el propio Antony resaltó tras el choque en Butarque. "La ciudad (Sevilla) ha influido mucho, es mejor que Mánchester. Estoy muy feliz aquí con eso. El sol aquí ayuda mucho. Estás todos los días al mediodía, despierto, escuchándote a ti mismo, me voy a dormir sonriendo y eso es lo más importante para mí", dijo Antony después del partido de Leganés. Un reflejo de lo importante que es en el fútbol, como en la vida, tener un buen estado de ánimo para rendir. Así, Antony recién ha abierto su capítulo en el Betis, mientras Denílson lo cierra orgulloso de su paso por el cuadro de La Palmera. La conexión brasileña perdura en Heliópolis.