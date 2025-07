Betis: Incógnitas en los extremos

El Betis trabaja en reforzar diferentes posiciones. La comisión deportiva y Manuel Pellegrini tienen detectadas las zonas a reforzar, entre ellas las bandas. Tras la salida de Jesús Rodríguez, el club verdiblanco reaccionó con la llegada de Rodrigo Riquelme, pero en la banda izquierda puede haber aún más novedades. Al igual que en la derecha, donde la principal opción sigue siendo el regreso de Antony, aunque son muchos los condicionantes que aún tienen que darse para que el paulista vuelva a Heliópolis. De ahí que la dirección deportiva siga vigilando la situación de diferentes extremos en el mercado, como Samu Chukwueze y Bryan Zaragoza.

De momento, el nigeriano, del mismo perfil que Antony, se ejercita a las órdenes de Massimiliano Allegri, nuevo entrenador del Milan, pero su futuro, pese a tener contrato hasta 2028, no está nada claro. De ello informó La Gazzetta dello Sport, por lo que la situación del ex jugador del Villarreal en el Milan es incierta, mientras que en el Betis sigue siendo uno de los jugadores que más gusta por si finalmente el brasileño no regresa.

Samu Chukwueze, en un encuentro con el Milan. / E.P.

De momento, éste sigue resolviendo su futuro con el Manchester United, que ha recibido tanteos de diferentes clubes por el paulista en los últimos días. De hecho, el Bayer Leverkusen, es el que sigue sonando con más fuerza. "Tiene mucha calidad. Lo fiché dos veces. Era como un hijo para mí y lo sigue siendo. No estamos interesados en él en este momento, pero veremos qué pasa en el futuro", ha señalado Erik ten Hag en declaraciones recogidas por BILD en la gira que el cuadro de Leverkusen está realizando por Brasil.

De esta forma, todo apunta a que el futuro de Antony se acabará resolviendo a finales de agosto, coincidiendo con el cierre del mercado. El Betis, de momento, no pierde la esperanza de contar de nuevo con el extremo brasileño, pero sin perder de vista opciones con las que poder cubrirse las espaldas y Samu Chukwueze sigue estando muy bien colocado en la lista de la dirección deportiva.

Y algo similar ocurre en el otro costado. Abde, que trata de recuperarse definitivamente de unas pequeñas molestias de tobillo, sigue teniendo muy buen cartel y su futuro podría cambiar durante el verano si llegara una propuesta interesante para todas las partes. Por eso, el Betis tampoco pierde de vista los movimientos que se vienen sucediendo en torno al futuro de Bryan Zaragoza.

Bryan Zaragoza, en un partido de Osasuna. / E.P.

El aún jugador del Bayern Múnich parecía tener su situación muy avanzada con el Celta de Vigo, pero ese interés fuerte de los de Balaídos no se ha traducido por ahora en un acuerdo definitivo. Los verdiblancos, por tanto, se mantienen atentos al mercado de extremos, con Bryan Zaragoza y Samu Chukwueze ocupando un lugar alto en la lista de preferencias. El plan para las bandas sigue su curso.