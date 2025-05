Joaquín, presente en la Maestranza, sobre el Betis: "Si llego a saberlo me retiro antes"

SEVILLA/Tal y como han podido seguir en directo a través de la web de Diario de Sevilla, la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla ha acogido la octava corrida del abono con El Cid, Manuel Escribano y Daniel Luque como principales protagonistas y en frente, la ganadería de Victorino Martín como la mejor previa a los días de Feria. Un evento que ha recibido la visita de decenas de personalidades de la capital hispalense, y una de ellas ha sido Joaquín Sánchez. El ahora miembro del Real Betis Balompié en su faceta como personal de la cúpula y la comisión deportiva se ha personado para apoyar a su amigo Manuel Jesús Cid Salas 'El Cid', y también a Escribano, que guarda amistad con otro reconocido jugador de la plantilla bética, el 'Chimy' Ávila.

De hecho, el que fuese capitán y ahora leyenda del combinado de Heliópolis ha hablado con los compañeros de Canal Sur con los que ha repasado la corrida que tenían por delante en el día de hoy y también tuvo tiempo para poder repasar la actualidad del Betis.

Joaquín hablando en Canal Sur sobre la corrida de este sábado 3 de mayo / Canal Sur

Cada vez más cerca del toreo

"Sí, sí, me ha gustado siempre mucho. Tengo grandísimos amigos, como bien sabéis. He podido disfrutar del Toro desde cerca, en el campo, muchísimo más. Y bueno, es algo que he nacido con ello, que me gusta, y que incluso a día de hoy me da un poquito hasta de miedo, porque cada vez me atrevo con un poquito más de volumen", comentaba el portuense que reconoce que cada vez se anima más en este mundo.

"Sí, porque tengo un poquito de valor. De alguna manera prácticas cada día, conoces algunos conceptos, y como voy mucho al campo, con mi padre y amigo Manuel Jesús El Cid", sentenciaba.

Joaquín, Manu Fajardo y Pellegrini hablan en el entrenamiento de este lunes / Juan Carlos Muñoz

Muy contento con 'su' Betis y el gran final de temporada

Cuando era cuestionado por la situación del conjunto verdiblanco, la sonrisa se esbozaba en la cara del exjugador del Puerto de Santamaría. Incluso dejaba una broma dando a entender que desde que se retiró del fútbol, a su equipo le va mucho mejor: "Mi Betis, de categoría. Si lo llego a saber, me retiro antes". "Lo estoy viviendo muy de cerquita, de otra manera, pero disfrutando igualmente, porque estoy cerca del equipo, del entrenador, del club, y de alguna manera, ya te digo, aportando en lo que de alguna manera la experiencia me ha podido dar. Y afortunadamente estamos en un momento muy bonito", proseguía.

Y también dejaba espacio para recordar, tanto el gran resultado cosechado ante la Fiorentina como el choque trascendental de este domingo ante el Espanyol: "El otro día sacamos un resultado muy positivo, el 2-1 contra la Fiore, y ahora, mañana, domingo, que me voy por la mañana temprano para Barcelona contra el Espanyol, que también es un partido importante".