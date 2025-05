El plan del Betis de Pellegrini, tener a todos enchufados

Sevilla/La coletilla de “hacer algo grande” ha calado en el Betis. “Ambición”, “ganas” e “ilusión” son palabras que se repiten en cada declaración y la clave a estas alturas es que el conjunto verdiblanco llega al final de temporada, con mucho en juego, con todos (los disponibles al menos) enchufados. Seguramente es la clave. Después del partido contra la Fiorentina, Manuel Pellegrini fue cuestionado por su plan. ¿El plan? No hay más plan que ir a por todos los partidos y para ello tener a todos metidos en dinámica, con ganas e interés de dejarlo todo en pos del grupo, el colectivo siempre por encima de las individualidades, es la idea que reina en el vestuario y eso es otro mérito que apuntar a Manuel Pellegrini.

Nunca en cinco años se le ha caído del todo el equipo al técnico chileno, que sabe como nadie medir los esfuerzos de sus jugadores no sólo para el control físico sino también para que mental y psicológicamente nunca pierda a nadie. Y ahora cuando los objetivos se ganan o se pierden es vital contar con un equipo, con todo lo que supone la palabra, para pelear por meterse en la final de la Conference League y la quinta plaza en la liga que da acceso a la Champions.

Un ejemplo de ello es Abde. El internacional marroquí arrancó la temporada como un tiro. Siendo importante en el juego ofensivo con goles y asistencias, pero perdió su sitio por el bajón en su rendimiento y la irrupción de Jesús Rodríguez. No obstante, Pellegrini nunca le perdió la fe y lo fue cuidando, dándole minutos cada vez que podía y titularidades importantes como ante el Girona y la Fiorentina para recuperarlo para la causa. Y Abde ha respondido. Sobre todo cuando Perraud le cubre la espalda, ya que se entiende bien con el galo en la banda mientras que la experiencia de Ricardo Rodríguez se complementa mejor con el otro Rodríguez, Jesús.

Lo Celso es otro jugador al que Pellegrini le tiene una fe ciega. Y el argentino está respondiendo. El técnico chileno tiene claro que “el Betis es mejor con Lo Celso que sin él” e insiste en que “los buenos se entienden”. No ha podido juntar tanto como hubiese querido a Antony, Isco y a Lo Celso. Seguramente uno tenga que sacrificarse siempre y no jugar en su puesto natural y parece ser el rosarino el llamado a jugar fuera de sitio, pero lejos de ofuscarse por ello las palabras de confianza de Pellegrini han hecho que el argentino no haya bajado nunca los brazos y ahora viene siendo importante saliendo del banquillo, aunque sabe que tendrá su momento aún como titular. “Ni Isco ni Lo Celso están para jugar 90 minutos jueves y domingos. Necesitamos a todos para seguir peleando en las dos competiciones”, dijo el Ingeniero tras el 2-1 frente a la Fiorentina. En el gol de Antony Lo Celso es clave. Robó la pelota e insistió en su carrera pese al continuado y descarado agarrón de Adli. En otro momento u otro jugador se hubiera parado por la falta. El argentino siguió y vio la entrada de Antony por el otro lado sirviéndole un balón decisivo gracias a esa ambición deportiva que no ha perdido, pese a tener menos protagonismo en el campo.

Suplentes que responden saliendo desde el banquillo, jugadores que han perdido la titularidad, como Sergi Altimira, que no levantan la voz y que cuando tienen la oportunidad de jugar aprovechan cada minuto como si saliera de inicio. Todos están enchufados y es clave para levantarse de los problemas de las lesiones de Diego Llorente y Marc Roca, que no jugarán más esta campaña, y las no inscripciones en la Conference de Cucho Hernández y William Carvalho. Esto obliga a rotar con las pocas opciones que quedan, pero también se exige un esfuerzo extra en posiciones en las que no hay recambio como en el centro de la zaga. Y casi igual pasa ya en el centro del campo con Johnny y un Fornals que ha vuelto a sus orígenes abandonando definitivamente la banda desde la llegada de Antony.

Sólo hizo dos cambios Pellegrini ante la Fiorentina, pero nadie puso un pero en la plantilla. Todos están enchufados y concienciados de que el líder, Manuel Pellegrini, tiene claro el camino y todos lo siguen sin dudar ni rechistar. Y esa unión en un final de temporada tan exigente es la clave para soñar pese a que el preparador chileno apenas maneja una plantilla de 21 futbolistas con ficha de la primera plantilla disponibles, contando a un un William Carvalho que está de pretemporada y un Bellerín que desde que se lesionara a principios de noviembre en el pubis apenas ha jugado 45 minutos –entró en la segunda parte– en la victoria en Gerona hace menos de dos semanas. En esa nómina hay que contar también con Jesús Rodríguez, claro, que asume con naturalidad su última suplencia –andaba tocado een un tobillo–. Sin egos personales, lo importante es el grupo en este Betis. Ése es el plan.