Sintonizando en una nueva afable frecuencia

En el Benito Villamarín ha vuelto a quedar encapsulada la ilusión del aficionado bético de poder optar a ver un feliz desenlace a la temporada. No quieren soltarla. A esa codiciada sensación se debe la frescura de un equipo que ha vuelto a recobrar la compostura que parecía irreparable y que arrinconaba a un callejón sin salida la decisión de un cambio de rumbo en el banquillo. El Betis, tras dos portentosas victorias (0-3 en Gante y 3-0 frente a la Real Sociedad), sintoniza en una nueva frecuencia, ésa que regala los oídos a su público por medio del buen fútbol.

En el prefacio del partido ante los donostiarras, Manuel Pellegrini dejaba constatado que el encuentro era determinante. “Partido bisagra”, lo catalogó a la conclusión. Sabía el chileno que esos noventa minutos en el feudo heliopolitano podían marcar el último tercio de la campaña. El salto en la tabla de LaLiga fue mastodóntico. Desde la decimocuarta posición, la resbaladiza cornisa que limita la falsa tranquilidad en la jornada presente y la opresión en el pecho en la siguiente, hasta la octava posición, un puesto que podría tener premio si nuestros representantes españoles logran mayor coeficiente que los italianos, a priori nuestro rival por ese botín.

Pellegrini, con pies de plomo

No obstante, el sabio y mesurado técnico clamó cautela. “Que estemos en estos momentos no significa que la temporada esté determinada”. Todo lo que rápido sube, con la misma celeridad puede venirse abajo. Quedan catorce jornadas para el término de la Liga. Si no se desinflan, Athletic y Villarreal parten como principales favoritos para disputarse la cuarta y la quinta plaza. Es decir, la última de acceso a la Liga de Campeones y la primera de acceso a la Liga Europa siempre y cuando la Liga española no logre el cupo extra que se mencionaba anteriormente.

Por debajo, del sexto –Rayo Vallecano– al decimocuarto –Celta de Vigo–, todo puede suceder a estas alturas. Entre estos dos, completando la retahíla: Betis, Osasuna, Girona, Real Sociedad, Sevilla y Getafe. El conjunto heliopolitano anda en una buena posición con respecto a sus rivales en los enfrentamientos directos. El domingo, sin ir más lejos, sumó un punto extra ante la Real Sociedad gracias a la diferencia de goles. También le gana por el momento el sitio al Mallorca en caso de igualdad de puntos, aunque habría que recurrir al segundo criterio de desempate: la diferencia de goles totales, es decir, los goles anotados menos los goles encajados. -7 para el Mallorca y -1 para el Betis actualmente.

La importancia de los duelos directos

De todos los mencionados en el párrafo anterior, el Betis sólo parte con una ligera desventaja en el resultado frente a uno de ellos, y no es otro que su vecino. El Sevilla se embolsó el primer gran derbi del curso por la mínima gracias a un gol de Lukébakio desde el punto de penalti.

El Betis venció a Osasuna por 1-2 en El Sadar. Los navarros serán el penúltimo equipo en visitar el Villamarín. También sacó los tres puntos ante el Getafe en la primera vuelta (2-1); además, Bordalás asoma tras el trámite europeo de este jueves. Es con el Girona con el que no parte con ninguna ventaja ni desventaja hasta ahora, pues el cuadro de Míchel sacó un punto en la jornada inaugural en el Villamarín y no se verán de nuevo las caras hasta abril, un mes marcado con una baliza para el Betis.

Será entonces cuando coja peso real la regularidad, elemento diferenciador que Pellegrini quiere amarrar. “Ojalá que el equipo mantenga esta línea futbolística, sobre todo en la seguridad defensiva que para mi gusto es lo que habíamos perdido y nos estaba costando los resultados”.