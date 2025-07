El Betis, según Riquelme: "Fútbol alegre, dinámico y un entrenador de talla mundial"

Sevilla/El Betis hizo oficial su segundo fichaje de la temporada 2025-26: Rodrigo Riquelme. El madrileño, que llega procedente del Atlético de Madrid en una operación de ingeniería financiera, se incorporará undos días más tarde al trabajo con sus compañeros, que este lunes y martes empezarán a pasar los reconocimientos médicos antes de marcharse a la concentración en el Algarve el miércoles por la tarde, ya que tiene días extra de vacaciones por haber disputado el Mundial de clbes con el conjunto madrileño.

En cualquier caso ya habla y se siente un bético más. Seguramente se sumará al trabajo con su nuevo equipo a mitad de mes, y ofreció en los medios del sus primeras impresiones.

"Tengo mucha ilusión. El Betis ha apostado por mí. Desde el principio me ha querido, me ha transmitido ese sentimiento de querer que vaya allí. Lo han hecho tanto el cuerpo técnico como toda la dirección y eso para un futbolista es clave, más allá de todo lo que sabemos que representa el Betis en el mundo del fútbol: un fútbol alegre, dinámico, con un entrenador de talla mundial. Es difícil decir que no a todo eso", argumentó el extremo, de 25 años, que firma con el conjunto verdiblanco por cinco temporadas.

"Me marco como objetivo poder estar a la altura de lo que el aficionado pide. Y, por supuesto, las metas que me marco son estar en cada partido y entrenamiento dar el cien por cien y devolver la confianza que se ha depositado en mí. Estoy deseando empezar", añadió el nuevo futbolista heliopolitano, que lanzó al final de su intervención en los medios del club un pronóstico: "Espero que los aficionados del Betis estén igual de ilusionados con mi llegada que yo. Voy a dar todo lo que tengo y más para poder hacerles feliz y que estoy convencido de que nos lo vamos a pasar muy bien este año", finalizó.