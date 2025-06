Betis: De las salidas de Jesús Rodríguez y Johnny Cardoso a la llegada de Junior

Sevilla/El presidente del Betis, Ángel Haro, y el director deportivo, Manu Fajardo, han analizado la situación de Jesús Rodríguez y Johnny Cardoso, que apuntan a una pronta salida al Como y al Atlético de Madrid.

"Son dos jugadores en los que está habiendo cierto interés. Está habiendo conversaciones, pero no tenemos un acuerdo cerrado con ningún equipo. Los jugadores tienen predisposición de escuchar ofertas y se está por la labor de materializar alguna salida. Pero hasta que no se concrete no podemos dar nada por hecho", ha expresado Haro al ser cuestionado por los medios de comunicación en la presentación de Álvaro Valles como nuevo jugador verdiblanco.

El máximo dirigente verdiblanco también ha dejado claro que el Tottenham "tiene un derecho de tanteo y si no lo ejerce, tiene un porcentaje de la venta del jugador", en referencia a la situación de Johnny, con negociaciones entre clubes, mientras que el internacional estadounidense tiene todo acordado con los colchoneros por cinco temporadas.

Mientras, Manu Fajardo, preguntado por el perfil de jugador que llegue como recambio de Johnny, apuntó lo siguiente: "Nuestra intención es tener un centro del campo equilibrado con distintos perfiles. Jugadores con talento, otros más de ancla… y ahora mismo trabajamos en eso. Queremos que la posición de medio centro esté muy bien cubierta para afrontar tres competiciones".

Fajardo también se refirió a la proximidad de la llegada de Junior Firpo: "Respecto a Junior es cierto que hay conversaciones. Es agente libre, aún no se ha materializado su fichaje, quedan ciertos flecos. Es un profesional de la casa y predisposición de Junior por volver es máxima. En los siguientes días daremos más pasos y a ver qué es lo que nos depara esta situación". Por último, el director deportivo dejó abierta la posibilidad de firmar otro portero: "La competencia es buena y ayuda a crecer al jugador. Desde la dirección deportiva del Betis estamos en pleno mercado. En un mercado dinámico. Por nuestra parte, todo lo que sea mejorar, no sólo portería, sino en cualquier otra posición, estamos abiertos. No es una obsesión, pero tampoco somos reacios a ello. No cerramos la puerta a una nueva incorporación en la portería. Greif es un buen portero, pero a día de hoy no se mantiene conversaciones con él".