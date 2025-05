El Betis sueña en su edén de Breslavia

Breslavia/Primera jornada del Real Betis Balompié en la ciudad polaca de Breslavia, Wroclaw en la denominación autóctona de un lugar que hasta hace bien poco tenía raíces germanas. Aquí está el edén de la fe balompédica radicada en el sevillano barrio de Heliópolis y aquí sueñan ya tanto Manuel Pellegrini, el gran pastor del rebaño, como todos sus discípulos, encabezados por Isco, más ilusionado si cabe todavía con su convocatoria para la Nations League con la selección española, y Antony y con un buen puñado de elementos claves para la conquista del primer título europeo para la entidad.

Lo hacen en el hotel Double Tree by Hilton Wroclaw, uno de los recintos cerrados por la UEFA cuando se le concedió la organización de la final de la Conference League a la ciudad polaca con la idea de que albergara a uno de los dos equipos que se clasificaran para la misma. El Betis era el elegido finalmente para pernoctar en ese recinto y allí pasará un total de dos noches, ya que el desplazamiento de vuelta está previsto para la madrugada del jueves, justo después de acabar el encuentro.

El Betis se subía al avión tempranito, para no dejar ningún resquicio al descanso necesario. Lo hacía dos días antes de jugar, en torno a las 15:30 del lunes, cuando estaba programado el vuelo chárter en el que se subió todo el personal tanto profesional como director del Real Betis Balompié. Un total de 275 personas, entre futbolistas, miembros del consejo de administración, familiares, periodistas y aficionados habituales en los viajes de la entidad verdiblanca, que tuvieron la suerte de poder subirse a ese avión operado por Privilege con destino al pequeño aeropuerto de Wroclaw.

Las caras, como no podía ser de otra forma, evidenciaban la ilusión por el reto que está planteado para este miércoles en el Tarczyński Arena Wrocław, nombre oficial del recinto con capacidad para 42.771 espectadores donde aguarda en el otro lado el Chelsea.

Valores de plantillas

El Betis, y así lo transmiten todos sus integrantes desde estas vísperas, no se siente inferior en absoluto pese a las diferencias que puedan existir en la tasación de las plantillas de uno y otro equipo en una web tan reputada en ese sentido como pueda ser la alemana Transfermarkt. Entre otras cosas porque ésta es una de las grandes mentiras a la hora de medir el potencial de dos equipos en un momento concreto y se puede demostrar fácilmente.

Al elenco de futbolistas del Chelsea se le otorga un valor global de 922 millones de euros. El mediapunta Cole Palmer, futbolista de 23 años que llegara procedente del Manchester City, es el más caro, pues, según el portal, costaría 130 millones. También Moisés Caicedo (80 millones) y Enzo Fernández (75) están en unas cifras astronómicas y hay dos más por encima de los 50: el defensa Colwill y el delantero Nicolas Jackson, ambos con 55.

Al Betis, en cambio, se le otorga una valoración global de 173,10 millones de euros. ¿Y por qué es una mentira esa tasación de los dos equipos por mucho que esté hecha con criterio y con profesionales de alta reputación? Fácil, no hay más que irse directamente al apartado de Isco y se comprueba que éste tiene un precio, siempre según el citado portal alemán, de 6 millones de euros. ¿Alguien que sepa lo más mínimo de fútbol puede imaginar que Cole Palmer sea veinte veces, al menos, más trascendente que Isco a un solo partido, no ya por el valor de una futura venta o por cualquiera de las variables que se puedan utilizar en este tipo de cálculos para saber el precio aproximado de los jugadores?

Es evidente que la respuesta es un no rotundo y, por tanto, las diferencias económicas entre las dos plantillas no tendrán mucho que ver cuando el choque dé comienzo a las nueve de la noche en el coqueto estadio de Wroclaw, un recinto para 40.000 aficionados que estará lleno hasta los topes.

26323 béticos solicitaron entrada para la final, siendo finalmente 12.000 lo que acudan

La mitad justo, si no ha existido ninguna venta de entradas a los aficionados ingleses, como suele suceder desgraciadamente en las reventas de este tipo de finales, serán béticos, aunque no todos los que han viajado hasta Polonia podrán entrar en el estadio. Los hinchas verdiblancos, como no podía ser de otra forma en una cita que tanta ilusión ha despertado, agotaron el cupo de 12.008 entradas que tenían asignadas para el partido contra el Chelsea. Lo hicieron, además, tras recibir más del doble de peticiones. En total, fueron 26.323 los aficionados que querían acompañar al equipo hasta Polonia.

De esos 12.000 aficionados, algunos iban en el avión en que el también se subía el equipo. Llamaba la atención, por ejemplo, el diálogo en la terminal de Sevilla entre dos presidentes del club, pues Ángel Haro caminaba en fluida conversación con Miguel Guillén, que también fue el máximo responsable de la entidad poco antes que el empresario de Cantillana.

La ilusión de Isco

Lógicamente, muchos de los focos dentro de la expedición bética volvían a dirigirse hacia la persona de Isco tras conocerse la convocatoria realizada por Luis de la Fuente con vistas a la fase final de la Liga de Naciones. La implicación del malagueño como gran líder de este equipo ha estado fuera de toda duda desde el momento en el que se puso por primera vez la camiseta del Betis y en el presente curso, después de recuperarse de su doble operación en el tobillo, el papel de Isco aumentó aún más. Por cierto, el proceso de rehabilitación de esas dos operaciones de tobillo ha servido para el rodaje de un documental por parte de su mujer, Sara Sálamo, según se comenta por las redes sociales.

Durante el viaje se veía a Isco con la ilusión por las nubes después de que todo eso haya servido ara recuperar su sitio en la selección en esa Liga de Naciones donde España defiende el título. Isco estaba, pues, como un niño con los zapatos nuevos y eso servía para la alegría de todo el grupo de futbolistas, que tiene al malagueño en un pedestal por su comportamiento con todo el colectivo y por su magia dentro del campo de fútbol.

Dentro de la expedición, mientras, llamaba la atención la ausencia de Marc Roca. El medio centro catalán no pudo viajar con sus compañeros debido a que se opera de su lesión. Sí estaba en el avión Lo Celso a pesar de que seguirá siendo duda hasta última hora, ya que la relación incluía a toda la plantilla, incluidos los lesionados, con la salvedad antes reseñada de Marc Roca. También viajaban diez futbolistas con ficha del filial, entre los que lógicamente estaba Jesús Rodríguez, junto a Germán, Guilherme, Mendy, Ángel Ortiz, Manu González, Mateo, Pablo García, Busto y Reina.