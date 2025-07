Betis: Otra vez con el reto de encajar a Isco y Lo Celso

Sevilla/Cualquier entrenador siempre quiere tener el problema de tener que elegir. Mientras más jugadores estén a su disposición siempre, mejor. Pero cuando dos buenos futbolistas comparten posición y sólo hay sitio para uno, hay un problema evidente, por mucho que para Manuel Pellegrini “los buenos siempre pueden jugar juntos”. Claro que pueden hacerlo. Otra cosa es que ambos rindan. Y esa encrucijada tendrá que enfrentarla de nuevo este curso. Entre lesiones de uno y otro la pasada campaña no pudieron coincidir mucho Isco y Lo Celso. Cuando estuvieron disponibles el técnico chileno los intentó juntar, pero la cosa no acabó por cuajar salvo chispazos como el día el Espanyol, en Gante, o contra la Real Sociedad. Y es que uno de los dos tenía que jugar en otra posición, normalmente el argentino, que tuvo trabajo extra en lo psicológico para asumir su rol de secundario, pese a su gran inicio liguero.

El malagueño empezó el ejercicio recuperándose de la lesión del final del curso anterior y no jugó hasta diciembre. Se estrenó en la jornada 16, ante el Barcelona (el 7 de diciembre), jugando 14 minutos con Lo Celso en el campo. En el siguiente encuentro Isco entró por el argentino a 16 minutos del final y contra el Rayo el técnico chileno apostó por primera vez por sacar a los dos de titulares. Lo Celso empezó más volcado a la derecha, todavía sin Antony en el equipo y el experimento no salió del todo bien. Estuvieron juntos sobre el césped 66 minutos, hasta que el andaluz se fue al banquillo.

Le dio continuidad a esa idea Pellegrini una jornada después y el Betis naufragó en Valladolid. Cinco partidos después, ante la Real Sociedad, salieron de nuevo de inicio, pero el de Rosario se lesionó y fue cambiado en el descanso. En LaLiga ya no jugaron juntos como titulares. El argentino tuvo que asumir su rol de estar por detrás de su compañero, titular en la mediapunta, de ser su relevo natural o un revulsivo más cuando las cosas se complicaban como ante el Espanyol o en los dos encuentros contra la Fiorentina, que salió para poner más calidad en el campo en sendos encuentros muy complicados.

Tres encuentros como titulares en todo la liga y otros dos en el resto de competiciones, la ida con el Gante (0-3) con Lo Celso en la medular, y en Copa contra el Huesca (0-1), con el sudamericano volcado a la derecha sin Antony todavía en la plantilla, fue el bagaje la temporada pasada, en la que compartieron minutos especialmente en la segunda parte cuando uno no sustituía al otro.

Antony, Lo Celso e Isco celebran uno de los goles marcados ala Fiorentina. / Julio Muñoz / Efe

Ya el año anterior, pese a los intentos y algún chispazo, costó encajar a Fekir e Isco. Ahora, el reto es hacerlo con Lo Celso y el malagueño, aunque con tres competiciones por delante debería haber oportunidades para los dos. Pero, ¿juntos? Con regularidad parece algo más complicado, sobre todo si Antony acaba vistiendo de verdiblanco para ocupar la banda derecha. Por el otro lado, Abde y Riquelme deben ocupar el costado izquierdo, por lo que la posibilidad para jugar juntos es que alguno retrase su posición al centro del campo, un sitio del que se adueñó Fornals al final de la pasada campaña acompañando a un pivote de turno, especialmente Johnny Cardoso.

Isco es el motor del equipo y moverlo de su posición natural va en contra de los propios intereses. Lo Celso tuvo un inicio espectacular el curso anterior mientras el costasoleño se recuperaba, pero las lesiones le hicieron perder su sitio y no supo o pudo dar el paso adelante para recuperarlo, ya que ni en la banda ni en la medular se encontraba tan a gusto, peor mientras más lejos de la portería. Pero Pellegrini siempre ha dicho que no debería ser un problema que los buenos jueguen juntos, aunque si es en la misma posición... De momento, sin ser un problema, lo cierto es que no la pareja Isco-Lo Celso no ha acabado de cuajar. Con extremos puros en la plantilla, las posibilidades se reducen, por lo que habrá que esperar para saber si el técnico chileno sigue defendiendo su mantra.