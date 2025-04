Una buena noticia y una ausencia importante en el Betis antes de recibir al Valladolid

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha preparado en la mañana de este miércoles el partido del jueves ante el Real Valladolid en lo que ha sido su última sesión de entrenamiento para este duelo. El equipo bético llegó a Sevilla después de jugar ante el Girona y simplemente ha podido trabajar en la tarde del martes y en esta precisa sesión antes de la importante cita. Es por ello que cada minuto del entrenamiento de este tercer día de la semana cuenta para poder llegar al partido con los conceptos bien arraigados, aunque a estas alturas de temporada ya poco más van a aprender los jugadores del Ingeniero, que juegan de memoria.

Ha sido un inicio de sesión marcado por la charla del entrenador, que ha precedido a los ejercicios de calentamiento de los futbolistas. Primero con carrera continua, luego ejercicios de movilidad y finalmente trabajo con balón en los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. Las ausencias han sido: Chimy Ávila, Diego Llorente y Marc Roca. Estos tres futbolistas serán baja confirmada para el choque ante el equipo pucelano y, los dos últimos, para todo el curso. Tampoco ha entrenado Cédric Bakambu, por lo que habrá que esperar a la comparecencia de Pellegrini para saber qué tiene.

La vista puesta en Ricardo Rodríguez

Tal y como avanzó Diario de Sevilla tras el choque entre Jagiellonia y Real Betis Balompié en tierras polacas, el suizo no sufrió ningún tipo de rotura muscular y simplemente se trataba de una sobrecarga que le iba a impedir jugar ante el Girona, pero que le dejaría al menos presentarse en la convocatoria ante el Valladolid, donde es poco probable que juegue pero no se descarta que tenga protagonismo en los últimos minutos del partido. Confirmando esto, hoy ha trabajado con el grupo con total normalidad y todo queda a la espera de que Manuel Pellegrini decida o no incluirlo en la convocatoria.

Otros jugadores que llegan entre algodones a la cita son Isco y Antony. Los dos terminaron siendo tratados con hielo en Montilivi. Ninguno tiene lesión alguna, pero sí que ya se va haciendo notar la carga de minutos en las piernas. Ambos han entrenado y tiene muchas opciones de ser titulares este jueves.

Jesús Rodríguez presiona a Imaz. / Artur Reszko / Efe

Los canteranos que han trabajado con el primer equipo

Teniendo en cuenta el perfil de futbolistas que se encuentran lesionados, el técnico chileno ha tenido que tirar del filial para poder reponerse y dar descanso a los primeros espadas. Jesús Rodríguez ha entrenado con normalidad, y también Marcos Fernández (por Bakambu) y Rudy Kohon (por Diego Llorente) no entrenando así Nobel Mendy.