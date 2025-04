Isco: "En nuestra mano está pelear hasta el final por la Champions"

MVP del partido el día que cumplía 33 años, Isco se mostró satisfecho por la victoria y mira con ambición al futuro asegurando que aunque es complicado alcanzar la quinta plaza y no está en su mano, "lo que si está en nuestra mano es pelearlo hasta el final", dijo el costasoleño, para quien "la ilusión no tiene límites".

"Nos hemos repuesto rápido de la derrota con el Villarreal y hemos recueprado aquí los puntos perdidos", dijo el malagueño tras la victoria en Montilivi, en la que asistió en el primer gol y marcó el tercero, su tercer tanto de cabeza en Primera División: "He metido pocos goles de cabeza, pero alguno sí. Entré con ganas, Abde me vio y me puso un buen balón. Estoy contento de autoregalarme este tanto para pelear por la Champions. Es difícil y ahora no está en nuestras manos, pero lo que sí está es pelearlo hasta el final, que es lo que vamos a hacer", dijo tras el encuentro en los micrófonos de DAZN.

"Hoy me han traído una tarta pequeña al hotel y al soplar las velas pedí ganar y se ha cumplido", dijo el protagonista, "contento por los tres puntos y celebrar el cumpleaños jugando al fútbol". "Que es lo que más me gusta", añadió.