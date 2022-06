Los cedidos, otra arista a resolver en el Betis

Además de peinar el mercado para seguir reforzando al equipo y de estar aguardando ofertas por alguno de los principales jugadores de la plantilla, la dirección deportiva del Betis también debe resolver el futuro de los jugadores que regresan tras sus cesiones, como son los casos de Dani Martín, Loren y Róber.

Precisamente, el joven canterano ha sido el último en acabar la temporada y lo hizo con el amargor de la derrota. La Unión Deportiva LasPalmas, el club al que regresó a préstamo el pasado mes de enero, cayó el sábado en la primera eliminatoria por el ascenso a Primera, por lo que Róber ya puso fin a la campaña.

Después de que Manuel Pellegrini lo dejase en la plantilla tras la pretemporada, el joven atacante salió cedido en el mercado invernal para buscar más minutos de competición. Así, Róber ha participado en 20 encuentros con el conjunto canario, en los que ha anotado dos goles, aunque ahora volverá a Heliópolis, donde de nuevo el técnico chileno deberá decidir sobre futuro este verano.

En una situación parecida se encuentra Dani Martín, quien, tras acabar su cesión en el Málaga, también regresa a la disciplina bética.La idea del club pasaría por encontrarle un nuevo destino en el que pudiera seguir acumulando experiencia, aunque será Pellegrini quien tome esa decisión e incluso no se descarta que pueda comenzar con el grupo la preparación estival.

Más complicado es el futuro de Loren. El delantero no ha tenido en el Espanyol el rendimiento esperado, lo que llevó al conjunto espanyolista a no ejercer la opción de compra de la que disponía. Con dos años más de contrato con el Betis, el marbellí regresará a Heliópolis a la espera de aclarar su futuro, aunque, en principio, no entra en los planes de Pellegrini.