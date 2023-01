La chuleta de Sergio Herrera en los penaltis contra el Betis

La manida frase de "la lotería de los penaltis" es tan antiguo como falso. Cada vez más lanzadores y porteros se preparan más y con el paso del tiempo cada vez está todo más estudiado. Ahora las estrellas no se reservan para el quinto disparo. A veces ni se llega. Ahora los mejores en esta materia son los primeros y los porteros, cada vez más limitados por las nuevas reglas como la de mantener un pie sobre la raya, analizan a los rivales para conocer cómo tiran e intentan adivinar su intención.

Sergio Herrera fue uno de los héroes en el triunfo en los penaltis de Osasuna ante el Betis en los octavos de final de la Copa del Rey con su gran parada a Canales. Lanzándose a la derecha y sacando el balón a mano cambiada. "Hacemos un trabajo de cada partido y el entrenador de porteros me puso en un botella hacia donde habían lanzado los últimos penaltis cada uno. Con eso y con un poco de intuición todo fue bien", explicó el protagonista en A3 Media.

El papel pegado en la botella es claro. Señala los lanzadores y hacia dónde han tirado, con acierto (círculo) o error /cruz). Además, específica si es derecho o zurdo y cómo le pega: interior, empeine, fuerte o suave.

"En realidad sólo me he tirado hacia donde me indicaba en el de Borja. Iglesias En los demás he cambiado en todos. Con Loren, por ejemplo, tenía señalado tres a mi izquierda y fui al otro lado", argumentó el portero.

No pudo con los dos primeros: Borja Iglesias y Loren. El tercero era para Canales. "Con él he mirado la botella y le he señalado a su lado de seguridad, el cruzado y he ido a la derecha. El lanzador sabe que estudiamos sus tiros y por eso cambian también. Canales ha cambiado y he acertado. Pero estaba bien tirado. También ha sido mérito mío, porque ha sido una buena parada", indicó Sergio Herrera, que se lanzó a su derecha y sacó la mano cambiada para parar el lanzamiento.

¡¡¡Estás loco, @SergioHerrera!!Esta mano en el penalti de Canales vale unos cuartos de Copa. #LaCopaMola pic.twitter.com/pQxEbX2Y6k — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 18, 2023

En la chuleta, además de los tres futbolistas citados, aparecen también Guido Rodríguez, Juanmi, Miranda, William Carvalho y Joaquín, aunque sólo el argentino estaba en el campo para lanzar. Su resbalón fatal le dio el pase a Osasuna..