La concordia recuperada: el alcalde une a los presidentes de Betis y Sevilla antes del derbi

Estamos en la era de la imagen. Lo digital abre su abanico para que la fotografía o el vídeo sean difundidos en diferentes soportes o redes sociales para solaz de una chavalería -y no tan chavalería- que si coge presbicia será de ver peliculitas en pantallas de smartphones, no por soportar el grueso lomo de la Iliada o Guerra y paz durante horas de lectura. Y en el derbi de Sevilla no iba a ser menos.

Hay verdaderos especialistas en hacer vídeos verticales y otros que los prefieren horizontales. Hay videoselfies y fotos retocadas con Photoshop. Más vale foto en mano que ciento volando. Habrá que cambiar hasta el refranero y las citas históricas. ¡Mi reino por una foto! En el derbi no iba a ser menos. José Luis Sanz, como viene siendo habitual en los últimos años por parte del alcalde de la ciudad, ejerció de maestro de ceremonia en la foto de la concordia entre Betis y Sevilla.

En esta ocasión el escenario idílico elegido fue el Paseo del Marqués del Contadero. La Torre del Oro al fondo. En el derbi de la primera vuelta el selecto lugar fueron Las Setas y se veía Sevilla al fondo, con su Catedral y su Giralda ejerciendo de penachos del orgullo hispalense erquidos sobre el cielo azul.

Ángel Haro, José Luis Sanz y José María del Nido Carrasco, con la Torre del Oro al fondo. / Gabriel Hinojosa

En esta ocasión además la foto llega después de la paz firmada por Ángel Haro y José María del Nido Carrasco el pasado lunes gracias a una llamada de teléfono que se unió a la habitual invitación por correo electrónico del departamento de protocolo para recabar la lista de invitados al palco del Benito Villamarín. El lunes por la mañana nadie podía garantizar que el Sevilla asistiera al palco. El lunes por la tarde lo arreglaron los presidentes. Y el martes por la mañana ambos escenificaron el armisticio... con sendos vídeos. Un vídeo de Haro y otro vídeo de Del Nido Carrasco, por separado.

Faltaba la foto conjunta. Las manos entrelazadas. La sonrisa de photocall. Todo sea por el mejor devenir de lo que viene en denominarse la fiesta del fútbol sevillano. Mejor así. El acalde ni siquiera tuvo que intervenir para poner paz: ya lo hicieron los presidentes. Una mediación política habría estropeado el ejercicio de madurez y responsabilidad de los dirigentes de Betis y Sevilla, habría dado una imagen -siempre la imagen- de administradores intantiloides o inmaduros, seres necesitados de una tutela.

El derbi entero necesita ser tutelado a veces. Sobre todo cuando los dirigentes se meten en charcos por denuncias, acusaciones y rupturas de relaciones. No siempre es culpa de los violentos que la anhelada deportividad se ensucie y no se pueda unir a la marca Sevilla su paquete futbolístico -Sevilla y Betis, Betis y Sevilla- como algo exportable.

Porque no se olvide que el derbi también se incorpora como producto de una ciudad que está en continua almoneda. Y no hay como una buena foto para vender bien un producto. Bienvenido el ineludible marketing si es para que haya ejemplo... Aunque a ver quién espera que el violento se acuerde de la idílica foto cuando llegue la hora de las pulsiones viscerales del derbi...