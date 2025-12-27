Dani Fragoso, con la difícil misión de que el filial gane la mitad de los partidos

Era cuestión de tiempo y desde este viernes, el catalán Dani Fragoso ya es oficialmente el entrenador del Betis Deportivo en sustitución de Javi Medina. No ha tenido suerte el preparador sevillano en su segunda etapa en el club heliopolitano, después de su exitosa trayectoria en el Antequera, y le toma el relevo el gestor del brillante título del División de Honor juvenil en la última Copa de Campeones, con Pablo García como gran figura.

Dani Fragoso asume un reto mayúsculo, como es salvar al filial del descenso a Segunda RFEF. Los verdiblancos son colistas de su grupo con sólo 11 puntos, a nueve nada menos de los puestos de permanencia, cuando se han disputado ya 17 jornadas. En las 21 jornadas que tienen por delante, los béticos, que sólo han ganado dos partidos (más cinco empates), tendrán que lograr unas diez victorias más, la mitad de los partidos aproximadamente, para albergar esperanzas de seguir una temporada más en la muy exigente Primera RFEF.

"Dani Fragoso ha sido nombrado nuevo entrenador del Betis Deportivo Balompié hasta final de temporada. El técnico catalán promociona desde el Juvenil División de Honor y se pondrá al frente del filial bético. Aterrizó en el Real Betis en la temporada 2020/2021 para dirigir al Benjamín C. Su primera temporada en el Club con el tercer equipo benjamín le valió para convertirse en el entrenador del Alevín B en la campaña posterior, con el que fue campeón de liga. Dio el salto de fútbol 7 a fútbol 11 asumiendo el rol de técnico del Cadete B, al que también proclamó campeón de liga, título que le permitió promocionar al Cadete A", expresó la entidad helipolitana en su comunicado.

"Una sobresaliente temporada con el primer equipo cadete, al que dejó como destacado líder de su categoría, le brindó la oportunidad de dirigir al Juvenil División de Honor en marzo de 2024. Desde entonces, el conjunto verdiblanco se ha clasificado dos temporadas consecutivas para la UEFA Youth League, ha sido semifinalista de la Copa del Rey Juvenil y se ha convertido en campeón de la Copa de Campeones por primera vez en la historia del Club, además de la consecución de dos títulos ligueros", prosiguió.

Su sustituto en el primer equipo juvenil será Javier Barrero, hasta ahora entrenador del Infantil B del Real Betis Balompié.