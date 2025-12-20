El Betis Deportivo vuelve a las andadas ante el Eldense (2-0)

El Betis Deportivo volvió a las andadas y tras el espejismo del triunfo de la pasada jornada ante el Alcorcón, después de siete partidos sin ganar, volvió a perder para seguir en la cola del Grupo 2 de Segunda RFEF cayendo por 2-0 frente al Eldense en el Pepico Amat. Y eso que el equipo de Javi Medina compitió buena parte del choque, pero el cuadro levantino acabó llevándose el triunfo gracias a los tantos de Doni Camacho y Guillermo Macho en el tramo final.

El choque arrancó con alternancia y sin un dominador claro, un contexto en el que el filial verdiblanco se sintió cómodo y generó peligro, especialmente durante la primera mitad. De hecho, los heliopolitanos llegaron a celebrar un gol de Destiny tras aprovechar un balón suelto dentro del área y definir con un disparo raso, pero la acción quedó invalidada por una posición antirreglamentaria previa. Antes, Reina ya había puesto a prueba a Ramón Vila con un potente lanzamiento desde la frontal que obligó al guardameta local a intervenir con acierto.

Tras el paso por vestuarios, el guion cambió por completo. El Eldense dio un paso al frente y comenzó a acumular ocasiones, encontrándose con un inspirado Manu González, que evitó el gol en un remate de cabeza de Doni Camacho. El conjunto alicantino fue adueñándose del balón y del territorio, encerrando al Betis Deportivo en su propio campo. En una acción polémica, Bellari cayó dentro del área tras un lance con Busto; el árbitro dejó continuar el juego y, tras revisar la acción en el monitor, mantuvo su decisión inicial y no señaló penalti.

El dominio local terminó encontrando recompensa a falta de quince minutos para el final. Bladi desvió con la mano un cabezazo dentro del área y el colegiado no dudó en señalar la pena máxima. Doni Camacho asumió la responsabilidad desde los once metros y batió a Manu González con sangre fría. Con el 1-0, el Eldense no levantó el pie del acelerador y sentenció poco después con un disparo raso y preciso de Guillermo Macho desde la frontal, tras aprovechar un balón suelto.