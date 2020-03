15'. Domina ahora el Madrid, con más acercamientos. Disparo de Vinicius que se fue fuera por poco.

10'. Diez minutos sin dominador claro. Empezó el Betis mejor en lapresión, pero el Real Madrid también se ha acercado ya con peligro a la portería de Joel.

1'. Saca el Betis de centro. Rueda la pelota en Heliópolis.

20:55 Los dos equipos saltan ya al terreno de juego. Y suena el himno, canta la afición. Algunos pitos al equipo cuando se dirigía al círculo central. Homenaje a Luis Rodríguez Fontanilla tras muchos años como delegado de campo, hoy será su último partido. Una parte del estadio pide la dimisión de la directiva y se canta Lorenzo Serra Ferrer. Minuto de silencio por Manuel Regatero Simón, 1949 y 1952, fallecido el pasado martes.

20:41 El presidente del Betis, Ángel Haro, en el micrófono de Mónica Marchante ha analizado cómo llega el Betis al partido: "Llegamos con una necesidad de puntos. Hay que empezar a ganar ya porque el año está siendo malo y la manera de salir es ganando. Necesitamos como el agua estos tres puntos. Esperemos que nos llevemos el partido".

Sobre el futuro de Rubi, el máximo dirigente bético ha indicado lo siguiente: "No, pero es razonable cuando el equipo no gana que todo se ponga en duda. Cuando no se gana todos tenemos que estar tensos, pero hay que tener tranquilidad. No estamos jugando mal, pero necesitamos ganar. Si no se gana todo se pone en duda. Hay que trabajar con esa presión y hay que estar dispuesto a esas críticas, que son lógicas".

20:34 Ya calientan los jugadores del Betis sobre la hierba del Benito Villamarín. Poco a poco se van llenando cada vez más las gradas de Heliópolis.

20:32 El grupo Ultras Sur, presente en Sevilla durante todo el día, se ha colocado justo detrás de la portería de la grada baja de Gol Norte.

20:17 Así fue la llegada del Betis al Benito Villamarín, donde los jugadores se preparan en vestuarios para salir a realizar los ejercicios de calentamiento.

♀✊💚You're living in the past it's a new generationA girl can do what she wants to do and that'sWhat I'm gonna do#BetisDay #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/UT7Iyvp1tH