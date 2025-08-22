Los aparcamientos del Estadio de La Cartuja se abrirán cuatro horas antes del Betis - Alavés

Los aparcamientos gratuitos con reserva previa (P7 y P8) ya se encuentran completos, por lo que la opción de reservar ha quedado deshabilitada. Para facilitar la llegada escalonada de aficionados, estos parkings abrirán a las 17:30 horas —cuatro horas antes del encuentro— y no a las 19:30 como figuraba en la plataforma de La Cartuja.

El club también ha habilitado un punto de encuentro frente al hotel, con carpa, barras de restauración, bebidas y música. Este espacio funcionará en la previa entre las 18:30 y las 21:30 horas, con la actuación de un DJ a partir de las 20:00. Tras el partido, volverá a abrir durante una hora para quienes deseen quedarse un rato más.

En cuanto a los parkings P7 y P8, el servicio de control se mantendrá operativo hasta la 1:30 horas. Después de esa hora será posible retirar los vehículos, aunque ya sin personal en la zona.