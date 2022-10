La felicidad de ser primeros de grupo

La sensación generalizada en el vestuario del Betis tras ganar al Ludgorets era de satisfacción por el objetivo cumplido: primero de grupo con una jornada de antelación, algo que cualquiera "hubiese firmado" el día del sorteo, dijo Édgar, que recuperó la titularidad en el el eje de la zaga, después de que Manuel Pellegrini hiciese nueve cambios en el once titular respecto al equipo que cayó ante el Atlético de Madrid.

"El rival también juega y aquí perdió la Roma", recordó el central al hilo de la mala primera parte del cuadro heliopolitano. "Ellos acumulan mucha gente arriba, así que o estás cerrado o te crean peligros con espacios. En el primer tiempo teníamos la sensación de que nos estaban superando, pero en la segunda parte tuvimos más balón en campo rival y aprovechamos la ocasión que generamos sin tener apuros atrás", explicó.

Sobre su actuación personal apuntó: "Intento aprovechar las oportunidades que tengo. Cuando tienes más continuidad tienes más confianza, pero el técnico rota mucho e intento aprovechar mis momentos", señaló el defensa, que añadió sobre la clasificación: "Estar clasificados ya es una gran noticia. Lo hubiéramos firmado cuando se sorteó el grupo. Es un gran mérito, sobre todo porque seguimos en la Liga compitiendo como lo estamos haciendo".

Canales también destacó la dificultad en la que los puso "un buen rival": "Ha sido un partido muy complicado. Era importante sacar de aquí un buen resultado para ser primeros, pero nos costó crear arriba con una circulación de balón lenta. En la segunda parte los cambios se notaron y resolvimos en los primero 15 ó 20 minutos", apostilló.

"Estamos contentos por quedar primeros a falta de un partido. Nos exigimos mucho y queremos ganar y dominar, creando ocasiones, por eso te quedas con un sabor de boca raro. Pero estamos satisfechos y ahora miramos a los partidos de liga que tenemos antes del parón, que que son muy importantes".

El cántabro recuperó la titularidad tras perder por sanción el partido contra el Atlético por su polémica expulsión en Cádiz: "Ha sido algo raro. La primera expulsión de mi carrera y fueron unos días duros, pero ya han pasado".

Fekir, autor del gol que le dio el billete directo a los octavos de final de la Liga Europa, afirmó que el triunfo del Betis fue "una gran noticia". "No ha sido un partido fácil, pero luchamos hasta el final por la victoria".

No tenía claro el atacante francés si su tanto subiría al marcador. "No sabía si estaba en fuera de juego y por eso no lo celebré mucho al principio", explicó el galo, que ahora confía en que el equipo juegue el último duelo ante el Helsinki "para darle una alegría a una afición espectacular, que sigue al equipo a cualquier sitio como aquí".

Fekir señaló que sigue "mejorando" tras su lesión: "Todavía no estoy al 100%, pero es normal tras tanto tiempo fuera de los campos", indicó.